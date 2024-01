Bonus psicologo 2024: chi ne ha diritto, le cifre e come richiederlo

Ancora poche settimane di pazienza e prenderà il via la possibilità di richiedere il bonus psicologo così come avvenuto nel 2022 e 2023 quando fu ideato, soprattutto, per far fronte alle problematiche derivanti dalla pandemia Covid-19. Se lo scorso anno la misura vide un incremento di 5 milioni di euro, per il 2024 sono previsti altri 8 milioni.

Chi ne ha diritto

La misura prende in esame l'Isee familiare e la residenza italiana, due requisiti fondamentali per poterne fare richiesta. Se è vero che è spendibile per un massimo di 50 euro a seduta, ecco che saranno le famiglie più in difficoltà a poterne fare richiesta dalla sua introduzione in Gazzetta Ufficiale. Per chi non supera 15mila euro annui saranno erogabili fino a 1.500 euro, chi avrà un Isee compresa tra 15mila e 30 mila euro ecco che il bonus sarà di mille euro che scende a 500 euro per Isee maggiori di 30mila euro ma non superiori a 50mila. Come detto, il massimo spendibile per ogni seduta sarà di 50 euro indipendentemente dall'Isee.

Rispetto al 2022, però, la cifra a disposizione è mediamente più alta (prima era al massimo di 600 euro) ma i fondi complessivi sono più bassi (da 25 milioni a 8 milioni). Ecco perchè è probabile che le richieste si esauriranno quasi tutte con i contributi da 1.500 euro per chi ha l'Isee più basso. Gli obiettivi di questo incentivo statale riguardano l'assistenza socio-sanitaria per le persone che soffrono di disturbi mentali ma anche, come detto, per aiutare chi soffre dell'onda lunga pandemica ma anche per le più normali e comuni situazioni di disagio psicologico, ansia e stress.

Quando fare richiesta

Per adesso non è possibile richiedere il bonus perché, come detto, dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Come spiegato dal ministero della Salute, " i cittadini potranno richiedere il contributo all’Inps e il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda, pena la decadenza" . Significa che dopo i primi 30 giorni di informativa per far comprendere come funziona il bonus ai cittadini, ecco due mesi di tempo per poter fare richiesta tramite il sito dell'Inps.

Come fare domanda