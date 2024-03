Bonus psicologo 2024, via al click day, ma il sito Inps non funziona

Oggi, 18 marzo, è il click day per richiedere il bonus psicologo 2024. Il sito dell'Inps, però, non è funzionante: la pagina per presentare le domande è irraggiungibile. Di conseguenza, tutti coloro che erano pronti a fare richiesta del sussidio rimarranno, almeno per il momento, senza una chiara indicazione di quando la situazione sarà risolta. Bisognerà quindi attendere il ripristino. Ecco tutti gli aggiornamenti.

La pagina

Attualmente la pagina relativa al bonus per adulti e ragazzi risulta introvabile. L'unica schermata disponibile in merito al bonus psicologo è quella riferita al 2022: si menziona che le nuove domande partiranno il 18 marzo 2024, ossia oggi, ma non è fornito alcun link da cliccare. Né cercando "bonus psicologo" né usando la dicitura specifica "Contributo sessioni psicoterapia" si ottiene alcun risultato. Si legge, infatti, sul sito “pagina non disponibile: il contenuto non è stato trovato”. Non è chiaro se il malfunzionamento del sito sia dovuto al carico eccessivo di accessi o se la pagina non sia stata ancora caricata dall'Inps, che non ha fornito alcuna indicazione precisa riguardo all'orario di disponibilità.

La domanda

Come anticipato, a partire da oggi, lunedì 18 marzo, fino al 31 maggio, coloro che risiedono in Italia e hanno un Isee non superiore ai 50mila euro possono fare richiesta per il bonus psicologo. Questo bonus prevede un contributo massimo di 1.500 euro a persona e può essere richiesto una sola volta all'anno. Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il servizio "Contributo sessioni psicoterapia". È possibile accedere a questo servizio attraverso diverse modalità: il portale web, utilizzando l'apposito servizio; il sito dell'INPS, accessibile direttamente tramite SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi (CNS); oppure contattando il Contact Center Integrato ai numeri verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06 164.164 (da rete mobile, soggetto a tariffe applicate dai vari gestori).

L’Isee

Il bonus psicologo per il 2024 viene erogato in base all'Isee del richiedente. Per coloro che hanno un Isee fino a 15mila euro, l'importo massimo è di 1.500 euro, con un contributo di 50 euro per ogni seduta. Per chi ha un Isee compreso tra i 15mila e i 30mila euro, l'importo massimo è di 1.000 euro, con lo stesso contributo di 50 euro per ogni seduta. Per coloro che hanno, invece, un Isee superiore a 30mila euro e non superiore a 50mila euro, l'importo massimo è di 500 euro, per ogni seduta il contributo è di 50 euro.