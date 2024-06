Bonus psicologo, 30 giorni per aggiornare l'Isee: i requisiti e le risorse

Ascolta ora 00:00 00:00

La scorsa settimana l’Inps ha comunicato che i richiedenti il "bonus psicologo" hanno 30 giorni di tempo per regolarizzare l'Isee a corredo della domanda. Il 31 maggio è scaduto il termine per la presentazione delle richieste. Sono state presentate 400.505 domande. Nel 2022, quando i fondi stanziati per il beneficio ammontavano a 25 milioni di euro, a fronte di oltre 400.000 domande presentate ne erano state accolte solo 40mila, fino alla capienza della dotazione finanziaria. La platea di beneficiari è destinata a ridursi di due volte e mezzo (la disponibilità finanziaria è di 10 milioni per il 2023, saranno 8 milioni per il 2024). Pertanto, il bonus psicologo (si sta assegnando il beneficio relativo al 2023) potrebbe raggiungere appena 16.000 richiedenti.

L'Inps ricorda che i richiedenti in possesso di Isee rilasciato con omissioni e/o difformità hanno trenta giorni di tempo per regolarizzarlo:

presentando una nuova dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;

presentando idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella prima dichiarazione;

rettificando la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

Trascorso il termine di trenta giorni, nel caso in cui permanga la difformità, la domanda viene considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.

Le condizioni

Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica - certificata dal medico curante - che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

A decorrere dal 2023, il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso di:

residenza in Italia ;

; valore Isee in corso di validità non superiore a 50mila euro.

Il contributo (fino a un massimo di 1.500 euro, con sedute del valore massimo di 50 euro) è erogato una sola volta per ciascuna annualità ai beneficiari, con alcune differenze nell’importo a seconda del reddito Isee dichiarato.

Le fasce di prestazione

I requisiti Isee per l’ottenimento del bonus psicologo nel 2024 sono stati chiariti dal decreto attuativo e diffusi nel comunicato n° 58 del 23 novembre 2023 sul portale del ministero della Salute:

1.500 euro per redditi con Isee inferiore a 15mila euro

1.000 euro per redditi con Isee tra 15mila e 30mila euro

500 euro per redditi con Isee superiore a 30mila euro.

Il bonus psicologo è stato introdotto dal governo Draghi nel 2022 con il decreto Milleproroghe, per rispondere alle esigenze dei cittadini più colpiti dagli effetti della pandemia. Lasciando alle prese con la perdita del lavoro, lo stress finanziario, l’isolamento e l’incertezza riguardo al futuro, il Covid-19 ha prodotto un impatto significativo sulla salute mentale delle persone, determinando un forte aumento nelle richieste di assistenza psicologica.

All’inizio, il bonus psicologo era un contributo di 600 euro rivolto a chi aveva un Isee inferiore a 50mila euro. Il Governo Meloni lo ha rifinanziato, aumentando la disponibilità massima dell’aiuto (fino a 1.500 euro all’anno).