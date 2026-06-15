Btp Italia Sì, la scommessa sull’inflazione: rendimento potenziale oltre il 4% e cedole più ricche

Dopo anni in cui il rallentamento dell’inflazione aveva ridotto l’appeal dei titoli indicizzati, il nuovo Btp Italia Sì arriva sul mercato in un contesto profondamente diverso. Le tensioni geopolitiche, l’instabilità dei mercati energetici e le nuove pressioni sui prezzi stanno infatti riportando il tema della tutela del potere d’acquisto al centro delle scelte di investimento delle famiglie italiane. Il titolo, riservato esclusivamente ai risparmiatori retail, sarà collocato fino al 19 giugno e offre un tasso reale minimo garantito dell’1,60%, oltre alla rivalutazione collegata all’andamento dell’inflazione e a un premio fedeltà dello 0,6% per chi lo manterrà fino alla scadenza del 2031.

Perché il nuovo Btp torna d’attualità

Se fino a pochi mesi fa sembrava che la corsa dei prezzi fosse ormai sotto controllo, le ultime indicazioni provenienti dalla Banca Centrale Europea raccontano uno scenario diverso. Le stime aggiornate indicano un’inflazione media nell’Eurozona intorno al 3% nel 2026 e al 2,3% nel 2027, livelli superiori al target del 2% fissato da Francoforte. Un elemento che rende particolarmente interessante uno strumento capace di combinare protezione dall’inflazione e rendimento minimo garantito. Secondo l’Inflation Expectations 5 Years Ahead Index elaborato dalla stessa BCE, le aspettative sui prezzi restano infatti elevate anche nel medio periodo, suggerendo che il tema della difesa del capitale reale potrebbe accompagnare gli investitori ancora per diversi anni.

Come funziona il meccanismo

La caratteristica distintiva del nuovo titolo è il collegamento all’indice Foi, il parametro che misura l’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi. In pratica, al rendimento reale minimo dell’1,60% si aggiunge una componente variabile che cresce insieme all’inflazione. Se quest’ultima dovesse attestarsi mediamente intorno al 2,3% annuo, il rendimento lordo complessivo potrebbe avvicinarsi al 4% annuo, superando quello attualmente offerto da molti Btp tradizionali di pari durata. Un risultato che non rappresenta una garanzia, ma che evidenzia come il nuovo strumento possa beneficiare di uno scenario di prezzi persistentemente elevati.

Cedole più ricche e incassi immediati

Una delle principali innovazioni rispetto alle precedenti emissioni riguarda il sistema di indicizzazione. Nel nuovo Btp Italia Sì la rivalutazione dovuta all’inflazione non viene accumulata sul capitale finale, ma trasferita direttamente nelle cedole semestrali, che diventano così il principale veicolo di remunerazione dell’investitore. Secondo alcune simulazioni basate sulle attuali previsioni della BCE, la prima cedola potrebbe raggiungere livelli particolarmente interessanti grazie alla combinazione tra rivalutazione inflazionistica e quota del tasso minimo garantito. Questo meccanismo consente di ottenere flussi periodici più elevati, mantenendo invariato il capitale nominale che verrà restituito integralmente alla scadenza.



I vantaggi fiscali

Accanto al rendimento, il Btp Italia Sì mantiene tutti i benefici tipici dei titoli di Stato italiani. Gli interessi continuano infatti a beneficiare della tassazione agevolata al 12,5%, significativamente inferiore rispetto al 26% previsto per molti altri strumenti finanziari. A ciò si aggiungono l’esenzione dall’imposta di successione e le agevolazioni previste sul fronte Isee entro i limiti fissati dalla normativa.

Le simulazioni effettuate su un investimento di 10 mila euro mostrano come, in presenza di un’inflazione media compresa tra il 2,5% e il 3%, il guadagno netto complessivo possa superare i 2 mila euro nell’arco dei cinque anni. Numeri che spiegano perché la nuova emissione venga osservata con particolare attenzione da chi cerca una soluzione relativamente prudente ma in grado di difendersi dall’erosione del potere d’acquisto.