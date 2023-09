Btp Valore: cedole trimestrali e premio extra a 5 anni. Tutte le novità

Il Btp Valore giunge alla seconda emissione, sarà infatti possibile acquistarli da lunedì 2 ottobre e fino alle 13 di venerdì sei ottobre e offre il medesimo premio fedeltà dello 0,5% già concesso a chi, lo scorso mese di giugno, aveva acquistato i Btp alla loro prima emissione che – per altro – aveva raggiunto la cifra di 18,19 miliardi di euro.

Il premio fedeltà è concesso a chi conserva i Btp Valore fino alla loro scadenza di 5 anni.

Ci sono novità e vantaggi che, oltre a differenziare i Btp Valore dai Btp tradizionali, rendono particolarmente appetibile partecipare alla seconda emissione.

Btp Valore, le novità

La seconda emissione del Btp valore paga le cedole trimestralmente calcolandole su un tasso fisso per i primi 3 anni che aumenterà successivamente per i restanti due anni. I tassi minimi verranno resi noti il 29 settembre mentre, come da prassi, i tassi definitivi saranno comunicati al termine del collocamento, quindi il 6 ottobre 2023. Il taglio minimo è pari a mille euro e non c’è limite all’acquisto.

La prima emissione ha garantito tassi del 3,25% per i primi due anni e del 4% per gli altri due anni (la vita del titolo era di 4 anni). Il premio dello 0,5% del capitale investito, come detto, è un vantaggio riservato a chi acquista i titoli durante il collocamento e li tiene per tutti i 5 anni della durata.

Come acquistare i Btp Valore

I risparmiatori possono acquistare i Btp Valore in banca, presso Poste Italiane ma anche attraverso i portali ebanking abilitati al trading. Il taglio minimo è di mille euro e non ci sono commissioni, il titolo viene collocato alla pari.

La tassazione è la medesima applicata ai titoli di Stato, ossia il 12,5%. Vige l’esenzione dalle imposte di successione sia sulle cedole sia sul premio fedeltà. Va da sé che chi ha acquistato i Btp Valore può cederli anche solo parzialmente prima della scadenza di 5 anni senza vincoli di sorta e, allo stesso modo, il capitale sottoscritto è garantito alla scadenza.

Le differenze tra Btp Valore e i Btp tradizionali

Lo Stato italiano si finanzia sul mercato dei capitali mediante tre obbligazioni: i Buoni ordinari del Tesoro (i Bot), i Certificati del Tesoro Zero-coupon (Ctz) e i Buoni del Tesoro poliennali (i Btp).

I Btp hanno durate che variano dai 3 ai 50 anni, sono emessi a 100 (sono collocati alla pari) e il loro valore torna a 100 al momento della scadenza.

Il rendimento dei Btp è fissato con il tasso delle cedole il cui valore è da intendersi lordo e tassato poi al 12,5%. Il netto viene versato direttamente sul conto corrente degli investitori.

A differenza dei Btp tradizionali, il Btp Valore non è indicizzato all’inflazione e la volatilità rappresenta un rischio di cui tenere conto al momento della sottoscrizione.