Un buono postale come idea regalo. La rendita per i minori arriva al 6%

Genitori, parenti, amici, purché maggiorenni, possono regalare un buono postale dedicato ai minori. Si tratta di un buono che cresce di valore insieme al minore, perché gli interessi maturano fino al compimento del suo 18esimo anno di età con un rendimento fisso. Con una interessante novità: i tassi di rendimento arrivano al 6%. Inoltre la tassazione è agevolata al 12,50%, i buoni sono garantiti dallo Stato ed esenti da imposta di successione. Non sono inoltre previsti costi per la sottoscrizione e per il rimborso. I Buoni per i minori possono essere sottoscritti per 50 euro e multipli in tutti gli uffici postali, ma anche online o tramite App.

È necessario avere a disposizione un documento d’identità valido, il codice fiscale del richiedente e del minore. È inoltre possibile sottoscrivere i buoni tramite il Piano di risparmio Piccoli e Buoni. Questo tipo di buono può essere intestato esclusivamente al minore, ma è comunque possibile chiederne il rimborso anticipato, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. In quel caso si ha diritto alla restituzione del capitale investito, al netto di eventuali oneri fiscali e, dopo 18 mesi, agli interessi maturati. Più in generale, prima del compimento del 18esimo anno del titolare, il rimborso corrisponde al valore nominale sottoscritto, al netto di eventuali oneri fiscali, insieme agli interessi maturati riportati nelle tabelle per il rimborso anticipato del Foglio Informativo del buono sottoscritto. Al compimento del 18esimo anno del titolare, invece, il rimborso corrisponde al valore nominale sottoscritto, al netto di eventuali oneri fiscali, insieme agli interessi corrispondenti al tasso effettivo a scadenza del bimestre entro il quale cade il raggiungimento della maggiore età. Chi sottoscrive oggi congela quindi i tassi fino alla scadenza del titolo, assicurandosi rendimenti che potrebbero scendere nei prossimi anni.

Quanto rende investire oggi in un buono postale per minori? Per un neonato il valore di rimborso netto al compimento della maggiore età su un capitale investito di 10.000 euro è pari a 25.984 euro; mentre per un bimbo di 5 anni, il valore di rimborso netto si riduce, sempre al raggiungimento della maggiore età a 15.819 euro e ancora per un ragazzino di 10 anni risulterebbe pari a 12.772 euro.