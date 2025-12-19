Calendario 2026, ecco come è possibile fare 31 giorni di vacanza con 8 di ferie

Nonostante che il 2026 non sia un anno generoso in termini di festività previste per i giorni feriali, sarà possibile usufruire di una favorevole disposizione per godere di ben 31 giorni di riposo con soli 8 di ferie. Come spiegato anche da WeRoad, tour operator specializzato in viaggi di gruppo, non mancherà la possibilità di ricavare dei lunghi week-end. Basta avere un poco di accortezza.

La prima festività del 2026 sarà l'Epifania, e cade subito all'occhio il fatto che il prossimo anno la fatidica data del 6 gennaio sarà un martedì. A precedere l'evento c'è il primo dell'anno, che è un giovedì. In sostanza, chiedendo di ferie il 2 e il 5 gennaio, si possono ricavare ben sei giorni di vacanza, dall'1 gennaio fino al 6.

Andando avanti si arriva a Pasqua e a Pasquetta. La Pasqua 2026 cade il 5 aprile, con il Lunedì dell'Angelo il 6 aprile. Prendendo di ferie il 3 aprile, si possono ottenere quattro giorni di vacanza, sfruttando il weekend lungo, dal 3 aprile fino al 6 aprile. Non si potrà ottenere molto, invece, dal 25 aprile, che sarà un sabato. Impossibile riuscire a incastrare un ponte.

Proseguendo, abbiamo la festa del 1° maggio. Dal momento che la data cadrà di venerdì, sarà possibile godere di un weekend lungo, composto da venerdì, sabato e domenica. La festa della Repubblica, martedì 2 giugno, garantirà invece quattro giorni di pausa. Basta prendere di ferie il 1° giugno: si otterranno così quattro giorni totali (dal 30 maggio al 2 giugno).

Poco potrà offrire, invece, Ferragosto, dal momento che il 15 agosto 2026 cadrà di sabato. Stesso discorso per Ognissanti, che cadrà di domenica. Meglio il giorno dell'Immacolata, dato che l'8 dicembre 2026 sarà di martedì.

Chiedendo le ferie per lunedì 7, si otterranno quattro giorni di vacanza (dal 5 all'8 dicembre).

Per quanto riguarda il Natale, il 25 e il 26 dicembre cadranno venerdì e sabato. Chiedendo il 28 dicembre e il 3 gennaio, si avrà garantita una lunga pausa.