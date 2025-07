Cattaneo: "Bollette non sono carissime"

Durante gli Stati Generali dell’Energia organizzati da Forza Italia alla Camera, i principali protagonisti del settore energetico hanno approfondito le sfide per il futuro dell’energia in Italia. Flavio Cattaneo (in foto), ad di Enel, ha sottolineato la posizione dell’azienda nel mercato italiano.

«Enel da tempo non è più incumbent in Italia. Nel mercato italiano copriamo il 10% della domanda di energia elettrica e il 3-4% per il gas», ha detto precisando che «in Italia il costo della bolletta non è triplo o quadruplo rispetto all’Europa, chi lo dice crea soltanto confusione».

Claudio Descalzi, ad di Eni, ha preso la parola sul tema della neutralità tecnologica, spiegando che non si tratta di un concetto chiaro. «Neutralità tecnologica vuol dire diversificazione delle fonti, utilizzando quelle che si hanno», ha detto aggiungendo che«l’Europa ha preso una strada sbagliata, si sta perdendo occupazione e molti stanno tornando indietro». Per Descalzi, è essenziale investire anche nei biocarburanti, che, purtroppo, «in Europa non sono accettati».

Infine, Agostino Scornajenchi, ad di Snam, ha evidenziato che «l’Italia ha gestito in maniera eccellente la trasformazione dei percorsi di approvvigionamento

del gas, passando dalla Russia a un sistema che ora deve essere alimentato maggiormente dal Nord Africa». Scornajenchi ha inoltre sottolineato che il termoelettrico resta fondamentale per «la stabilizzazione della rete».