Cibus Tec più internazionale, in crescita espositori e buyer

Cibus Tec 2026 che si terrà a Parma dal 27 al 30 ottobre, rafforza il ruolo chiave di appuntamento globale di riferimento per l’evoluzione dell’industria delle tecnologie per il settore alimentare e delle bevande e “vola” verso il sold out con adesioni più avanzate rispetto al 2023 sia per numero di espositori già confermati sia per superficie espositiva occupata: obiettivo, superare i 1.300 espositori e brand con 40.000 metri quadrati di superficie e l’utilizzo dell’intero quartiere fieristico di Parma con una quota di espositori e brand esteri superiore al 30% e una presenza qualificata dai principali mercati mondiali del “food Technology”.

Sul fronte dei visitatori si punta a superare i 40.000 professionisti presenti, con una quota internazionale in crescita e un’attenzione sempre più forte verso buyer, decision maker e operatori qualificati delle principali filiere food & beverage. L’internazionalizzazione è uno dei principali asset strategici e grazie alla collaborazione con ICE Agenzia e il supporto della Regione Emilia-Romagna, in questa edizione si rafforza ulteriormente il Top Buyers Program che porterà a Parma oltre 3.000 buyer internazionali qualificati. Non solo, un focus particolare sarà dedicato anche al continente africano, con oltre 100 nuovi top buyer provenienti da mercati ad alto potenziale per lo sviluppo delle tecnologie alimentari. Partecipazione che si inserisce nel progetto Cibus Tec for Africa, nato per favorire nuove opportunità di sviluppo per le tecnologie alimentari Made in Italy nei mercati dell'Africa subsahariana, attraverso la creazione di partnership tra imprese e il trasferimento di competenze.

Edizione numero 54 della manifestazione che propone due novità di rilievo. La partnership strategica con Federvini, la federazione delle imprese italiane dei settori vino, spiriti e aceti, promuovendone lo sviluppo e la competitività che rafforza il presidio della filiera beverage a Cibus Tec e amplia la presenza del comparto vitivinicolo attraverso un'area dedicata nel Padiglione 3, dove saranno presenti alcune delle principali aziende fornitrici di tecnologie e soluzioni per il settore enologico. L'iniziativa culminerà il 29 ottobre con un workshop dedicato interamente al settore vitivinicolo con relatori di alto profilo provenienti dall'Italia e dall'estero confrontarsi sui temi strategici per la competitività della filiera, dagli accordi commerciali internazionali all'evoluzione del quadro normativo europeo fino alle sfide della sostenibilità.

La partnership con il World Pasta Day, l’evento globale più atteso dell’industria della pasta, promosso da Unione Italiana Food e da IPO - International Pasta Organization è la seconda novità. Per la prima volta nella sua storia il World Pasta Day si svolgerà a Cibus Tec con due giorni di iniziative, il 27 e 28 ottobre, concentrate nel Padiglione 2 della fiera, dedicate a produttori, aziende tecnologiche associazioni, istituzioni, retailer e operatori specializzati provenienti da tutto il mondo. La scelta di Parma non è casuale, simbolo della cultura gastronomica italiana e punto di incontro tra competenze, industria e innovazione, la città rappresenta il contesto ideale per ospitare un evento globale dedicato a uno dei prodotti più iconici e riconosciuti nel Mondo. L'industria italiana della pasta continua a confermare la propria leadership internazionale: l'Italia esporta circa il 59% della produzione nazionale e rappresenta il 24% della produzione mondiale, tanto che un piatto di pasta su quattro consumato nel mondo e circa tre su quattro in Europa sono preparati con pasta italiana.

Cibus Tec 2026 propone un articolato programma di aree speciali, convegni ed eventi pensati per favorire l’incontro tra tecnologie, competenze, e persone per offrire occasioni di aggiornamento e networking per tutta la filiera. Tra le iniziative di richiamo la Demo Factory, con dimostrazioni dal vivo di tre linee produttive altamente automatizzate e funzionanti, la Startup Area con una selezione dei migliori progetti e soluzioni per promuovere l’innovazione e la Talent Academy, realizzata con il supporto di Cisita Parma. Quest’ultima promuove il dialogo tra formazione e industria, favorendo l'incontro tra studenti, docenti e imprese del settore delle tecnologie alimentari attraverso momenti di confronti sulle competenze del futuro e iniziative come il contest “Food Future Challenge”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado dedicato ai temi dell'innovazione, della creatività e della sostenibilità nel Food Processing, Food Packaging e Beverage.

Dedicato all’innovazione il convegno Food 5.0: dall'AI all'automazione, per una produzione sicura e competitiva, organizzato da SPS Italia, in programma il 30 ottobre, dedicato alle tecnologie che stanno trasformando l'industria alimentare. “Il contributo di Koelnmesse è un acceleratore strategico per la crescita di Cibus Tec e per il suo posizionamento sui mercati globali - sottolinea Thomas Rosolia, presidente Koeln Parma Exhibitions e ad di Koelnmesse Italia -. L’esperienza nel food technology e la rete internazionale costruita anche attraverso appuntamenti leader come Anuga FoodTec permettono di coinvolgere professionisti di alto profilo e di rafforzare il ruolo della manifestazione come piattaforma dedicata all’innovazione e all’internazionalizzazione del settore food & beverage”.

“Cibus Tec è l’unica manifestazione capace di riunire, in un unico luogo, tutte le filiere della tecnologia e dell’innovazione per il food & beverage. Un vero e proprio affondo nell’intera catena produttiva: dal latte al conserviero, dal vino alla birra, fino alle lavorazioni più specialistiche - spiega Antonio Cellie, ceo Koeln Parma Exhibitions e Fiere di Parma -. Qui il trasferimento tecnologico diventa concreto, perché presentiamo l’intero spettro delle innovazioni che stanno trasformando l’industria. È questo che rende Cibus Tec un appuntamento imprescindibile per chi vuole capire dove sta andando il settore e quali soluzioni guideranno la competitività dei prossimi anni“.

Cibus Tec 2026 si terrà in contemporanea con la seconda edizione di Labotec, evento di riferimento per l’innovazione e le tecnologie di laboratorio analisi che riunisce in un unico contesto diversi settori industriali, rafforzando i contenuti della manifestazione grazie al ruolo sempre più centrale di queste tecnologie nell’industria food & beverage.

Da questa edizione

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l’ingresso alle due fiere sarà gratuito per favorire una partecipazione ancora più ampia dei professionisti e valorizzare la diffusione dei contenuti tecnici e scientifici proposti. Le registrazioni sono già aperte attraverso la biglietteria online sul sito ufficiale della manifestazione.