Colf, badanti, baby-sitter: oggi l'ultimo click day, ecco come inviare la richiesta

Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio, si tiene il click day del Decreto Flussi che permette l'assunzione di colf, badanti e baby-sitter stranieri. Tramite la procedura, infatti, i datori di lavoro possono inviare le domande per richiedere il nulla osta all'ingresso nel nostro Paese di lavoratori impegnati nell'assistenza familiare.

Le richieste hanno cominciato ad essere inviate da stamani alle 9.00. La procedura è interamente telematica: chi è interessato deve collegarsi al portale ALI del Ministero dell'Interno mediante SPID o CIE e autenticarsi con le proprie credenziali.

Una volta fatto l'accesso si deve procedere cliccando su "Sportello Unico Immigrazione" e poi su "Compila Domande Decreto Flussi 2026 / Click-day 2026".

È importante ricordare che gli aspiranti datori di lavoro devono aver precompilato e salvato le domande – da soli, o con l'ausilio di associazioni – il modello A-bis nell'intervallo di tempo fra il 23 ottobre e il 7 dicembre 2023, servendosi del portale Servizi del ministero dell'Interno. Dal medesimo portale si possono inviare le domande a partire dalla giornata di oggi, 18 febbraio 2026. La richiesta, infatti, dovrebbe trovarsi nella sezione "Ricerca domande", già pronta all'invio. Una volta inviata, entro 48 ore il sistema elaborerà e mostrerà i codici identificativi e le ricevute.

L'operazione è applicabile solo per quei lavoratori che provengono da Paesi che presentano accordi migratori bilaterali, ad esempio Ucraina, Marocco e Albania. In questo modo, infatti, si permettono ingressi solo in base al reale bisogno lavorativo.

Questa procedura fa parte di una pianificazione dei flussi che per il 2026 prevede una quota pari a 13.600, il numero salirà a 14.000 nel 2027 e a 14.200 nel 2028.

"Il click day rappresenta un passaggio importante per rispondere al fabbisogno di assistenza delle famiglie, ma da solo non basta a rafforzare un settore che è diventato un pilastro dell'economia della cura", ha dichiarato Alfredo Savia, presidente di Nuova Collaborazione, Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico.