Condominio minimo: cos’è e quali regole si applicano

Nell’accezione comune viene spesso considerato una realtà “semplificata”, quasi a metà tra abitazione privata e condominio vero e proprio. Ed è proprio questa apparente semplicità a generare, a volte, equivoci e contenziosi. In realtà, il condominio minimo è a tutti gli effetti un condominio, con diritti e obblighi ben precisi. Cerchiamo di conoscere meglio questa tipologia.

Che cosa si intende per condominio minimo

Non esiste una definizione specifica nel Codice civile, ma la giurisprudenza è chiara: si parla di condominio minimo quando un edificio comprende almeno due proprietari che condividono parti comuni, come tetto, scale o cortile.

Bastano quindi due unità immobiliari, due diversi titolari e una parte comune perché il condominio nasca automaticamente. Non è una scelta, ma una situazione giuridica che si crea di fatto.

Le regole: non è un condominio “semplificato”

Uno degli errori più diffusi è pensare che in questi casi le norme si applichino in modo “attenuato”. Non è così. Anche nel condominio minimo valgono tutte le disposizioni del Codice civile in materia di uso delle parti comuni, ripartizione delle spese, manutenzione e responsabilità.

Tra i beni comuni, salvo diversa indicazione, rientrano quelli indicati dall’articolo 1117 del Codice: tetto, muri portanti, scale, androni e impianti. Si tratta di una presunzione importante, perché evita equivoci: ciò che serve all’edificio nel suo complesso è, in linea generale, di tutti.

A ciò si aggiunge l’articolo 1102, che disciplina l’uso delle parti comuni da parte di ciascun condòmino, consentendone il godimento purché non se ne alteri la destinazione e non si impedisca agli altri di farne parimenti uso.

Meno formalità, ma non meno responsabilità

Le semplificazioni riguardano soprattutto gli adempimenti formali. Non è obbligatorio nominare un amministratore (vincolo che scatta oltre gli otto condòmini), né adottare un regolamento (previsto sopra i dieci). Tuttavia, entrambe le soluzioni restano sempre possibili e, in presenza di criticità, spesso consigliabili.

Il vero nodo è quello decisionale. Quando i condòmini sono solo due, ogni scelta rilevante richiede di fatto il consenso di entrambi, con il rischio di paralisi in caso di disaccordo. Se invece i proprietari sono più di due (ma comunque entro gli otto), si applicano le maggioranze previste dal Codice civile, pur in un contesto meno formalizzato.

Spese, urgenze e morosità

Le spese devono essere ripartite secondo i millesimi di proprietà o, in assenza di tabelle, secondo criteri proporzionali. Una gestione spesso informale, che però può diventare complessa quando emergono interventi più importanti.

Un principio da non sottovalutare riguarda le urgenze: il singolo condòmino può anticipare le spese necessarie per la conservazione delle parti comuni e ha diritto al rimborso da parte degli altri.

Diverso il caso della morosità. In assenza di amministratore, non esiste un soggetto che agisce per il condominio: sarà quindi il singolo a doversi attivare direttamente per recuperare le somme dovute, se necessario anche per via giudiziale.

Il “tema” del codice fiscale

In questo quadro si inserisce un aspetto spesso sottovalutato: il codice fiscale del condominio. Non è sempre obbligatorio in senso stretto, ma può diventare necessario qualora il condominio debba operare verso l’esterno. È il caso, ad esempio, di lavori affidati a imprese, compensi a professionisti o accesso a bonus edilizi.

Per questo, anche nei condomini minimi, si finisce spesso per richiederlo. La procedura è abbastanza semplice e può essere avviata da uno dei condòmini, che assume il ruolo di referente. Va però considerato che, una volta attivato, il codice fiscale condominiale comporta anche alcuni adempimenti fiscali (come ritenute e comunicazioni) che non possono essere ignorati.

In tema di bonus edilizi, un chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate. Nei condomìni minimi che non sono obbligati a nominare un amministratore, non è necessario richiedere il codice fiscale specifico per il condominio nemmeno per interventi sulle parti comuni. In questi casi è possibile utilizzare il codice fiscale di uno dei condomini, che agisce come referente per i pagamenti e gli adempimenti, a condizione che sia in grado di dimostrare che i lavori riguardano effettivamente parti comuni dell’edificio.

Fermo restando che il limite di spesa agevolabile è calcolato sull’intero fabbricato, mentre la detrazione viene poi ripartita tra i singoli proprietari, in base alle rispettive quote.

Si tratta, tuttavia, di una semplificazione operativa, che richiede maggiore attenzione nella gestione e nella documentazione delle spese.

Una gestione semplice solo in apparenza

Il condominio minimo non è un condominio “di serie B”, ma una forma pienamente riconosciuta dall’ordinamento. Funziona bene quando c’è collaborazione tra i proprietari e le decisioni vengono condivise. In questi casi, l’assenza di formalità può rappresentare un vantaggio.

Meno vincoli formali, dunque, ma stesse regole e responsabilità.