Ecco quanto guadagna Chiara Ferragni: le cifre dopo il "pandoro-gate"

La vicenda di Chiara Ferragni ha intaccato i conti dell'influencer? La domanda che molti si pongono è se la vicenda legale che ha coinvolto Chiara Ferragni, legata al pandoro Pink Christmas di Balocco, abbia avuto un impatto sui suoi guadagni. Nonostante l’attenzione mediatica e le ripercussioni sulla sua immagine, i dati suggeriscono che i suoi guadagni siano rimasti estremamente elevati. La sua popolarità continua a garantirle contratti molto remunerativi, e il suo brand non sembra aver perso appeal, nonostante le difficoltà legali. La questione ha avuto delle implicazioni finanziarie, legali e di reputazione. Ma le cifre quali sono?

Le conseguenze legali

Nel 2024, Chiara Ferragni è stata rinviata a giudizio per truffa aggravata in relazione a due iniziative commerciali, tra cui il famigerato pandoro Pink Christmas. L’accusa principale riguarda la presunta ingannevolezza delle campagne promozionali, che facevano credere ai consumatori che una parte del ricavato sarebbe andata a una donazione in favore dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, quando in realtà la donazione era già stata effettuata dalla sola azienda Balocco. A causa di questa controversia, l’Antitrust ha multato le sue società per oltre 1 milione di euro per pratica commerciale scorretta. Inoltre, Chiara Ferragni ha raggiunto un accordo con il Codacons per un risarcimento pari a 200.000 euro, che ha portato alla ritirata della querela. Nonostante le difficoltà, i guadagni di Ferragni, in particolare quelli provenienti dalle sue attività su Instagram e altri progetti, non sembrano aver subito un colpo letale.

I guadagni su Instagram

Chiara Ferragni è ancora una delle influencer più pagate al mondo, e i suoi guadagni su Instagram sono impressionanti. Secondo il sito Hopper HQ, che analizza i guadagni sui social, Ferragni guadagna fino a 82.100 dollari per ogni post sponsorizzato, posizionandosi al 72° posto nella classifica mondiale dei profili più redditizi. Se restringiamo la cerchia all’Italia, è però al primo posto, un dato che dimostra la sua enorme influenza nel nostro Paese. Il Corriere della Sera riporta che il guadagno di Chiara Ferragni per un singolo post sponsorizzato può arrivare anche fino a 102.000 dollari, un dato che la colloca tra le influencer più pagate al mondo, a conferma della sua posizione dominante nel settore.

Altri guadagni extra: film e serie tv

Oltre ai guadagni provenienti da Instagram, Chiara Ferragni ha continuato a diversificare le sue fonti di reddito grazie a progetti paralleli, come il documentario "Chiara Ferragni - Unposted", uscito nel 2019. Il documentario ha avuto un enorme successo al botteghino, incassando 1,6 milioni di euro nei primi tre giorni di programmazione. Questo è stato un record per i documentari al cinema, e la pellicola è stata successivamente trasmessa su Rai Due e resa disponibile su Amazon Prime Video. Inoltre, Chiara Ferragni e suo marito Fedez sono i protagonisti della serie "The Ferragnez", un reality che racconta la loro vita quotidiana. La prima stagione della serie ha avuto un costo di produzione di 5,7 milioni di euro. Ogni episodio è costato circa 710.000 euro, con un costo medio di circa 14.238 euro per minuto. La serie ha avuto un enorme successo, e il ritorno economico per l'influencer è stato significativo.

Impatto sulla pubblicità

Nonostante la controversia legale legata al pandoro, Chiara Ferragni continua a essere una delle figure più richieste per le pubblicità. Tuttavia, a seguito del caso, alcuni brand, come Coca-Cola, hanno deciso di interrompere collaborazioni già avviate.

Ad esempio, Coca-Cola aveva previsto una campagna pubblicitaria che sarebbe dovuta andare in onda anche durante il Festival di Sanremo, ma ha scelto di fare un passo indietro dopo il caso dei pandori. Nonostante ciò, Ferragni mantiene ancora numerosi contratti con altri brand di grande calibro, continuando a guadagnare cifre impressionanti.