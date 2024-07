Ferie estive e code in autostrada, cosa preferire tra Telepass, MooneyGo e UnipolMove

Ascolta ora 00:00 00:00

Esistono varie soluzioni a disposizione degli automobilisti per ciò che concerne i servizi di telepedaggio in autostrada, ma per quanto ci si sforzi non è possibile scegliere il migliore in assoluto: la selezione, infatti, dipende esclusivamente da quelle che sono le necessità del cliente caso per caso. È proprio sulla base di esse, e della diversa offerta fatta dalle varie società come Telepass, MooneyGo e UnipolMove, che si prende la decisione finale.

C'è ad esempio chi punta sul risparmio e chi, invece, preferisce avere a propria disposizione una rosa di servizi garantiti, ma è ovvio che la scelta dipende da una serie di fattori: gli automobilisti che ad esempio viaggiano poco in autostrada, magari solo per spostarsi nei fine settimana o in concomitanza delle ferie, in genere preferiscono limitare la spesa. Al contrario, coloro che viaggiano spesso anche per lavoro possono sacrificare il risparmio per avere più servizi.

Prendendo in esame solo alcuni aspetti, in genere quelli a cui si dà maggiore importanza, è possibile fare un rapido raffronto tra le proposte. Sul "numero di targhe" Telepass fornisce l'offerta migliore, con due per ciascun dispositivo e la possibilità di effettuare una modifica anche semplicemente tramite app. Anche MooneyGo apre a due targhe, ma bisogna tener conto del fatto che va contattata l'assistenza clienti. A differenza delle sue concorrenti, UnipolMove accetta un'unica targa, facilmente modificabile.

Alla voce "parcheggi custoditi" è Telepass a primeggiare, grazie al gran numero di strutture messe a disposizione dei propri clienti. UnipolMove garantisce il medesimo servizio ma dispone di un numero inferiore di soluzioni rispetto al concorrente, mentre per ora MooneyGo non offre tale possibilità, pur avendo annunciato già ai propri clienti di essere al lavoro per ovviare alla lacuna. Il pagamento delle strisce blu per la sosta e quello dell'Area C a Milano accomuna tutte le concorrenti. Sia Telepass che MooneyGo offrono una soluzione interessante a chi si sposta al sud, dando la possibilità di accedere al traghetto sullo stretto di Messina senza fare coda grazie a una corsia dedicata e pagando in fattura il conto.

Quanto a servizi, quindi, Telepass sembra un passo più avanti delle concorrenti, ma è anche la soluzione che ha costi maggiori. Considerando che vi sono delle offerte promozionali frequenti, consultabili sui rispettivi portali, per quanto concerne i prezzi di listino esistono soluzioni standard in abbonamento e in modalità pay per use.

Queste ultime, col costo che cambia con l'utilizzo, ovviamente come accennato non considerando promozioni, Telepass prevede 10 euro all'attivazione, con 1 euro per giorno di utilizzo del telepedaggio e 1 euro per giorno di fruizione dei servizi. UnipolMove ha lo stesso costo di attivazione, ma soli 50 centesimi per giorno di utilizzo. MooneyGo, con attivazione a 10 euro, prevede un costo di 2,20 euro per mese di utilizzo.

In abbonamento, Telepass Base, tenendo presente che l'azienda offre altri pacchetti,

prevede un canone di 3,90 euro al mese in cui è inclusa l'attivazione. UnipolMove Base ha un canone di 1,50 euro al mese, attivazione inclusa, mentre MooneyGo prevede un costo di 5 euro di attivazione + 1,50 euro al mese.