Ferragosto: quali sono le attività "aperte per ferie"

Se è vero che milioni di italiani si fermano per le classiche ferie estive soprattutto durante la settimana di Ferragosto, non bisogna per questo pensare che la maggior parte delle attività abbassi la saracinesca lasciando in panne chi rimane in città e ha bisogno di usufruire di uno o più servizi. Secondo le stime di Confartigianato, infatti, anche nei prossimi giorni saranno almeno 150mila gli imprenditori e i lavoratori che hanno scelto di non fermarsi e far girare l'economia estiva.

I settori che non si fermano

A limitare le chiusure e registrare il maggior numero della forza lavoro sono soprattutto i settori dei trasporti, i generi alimentari, i servizi alle persone ma anche edilizia e impiantistica così come quelli che riguardano i divertimenti e l'animazione specialmente nelle località di villeggiatura. Nelle città non mancheranno i consueti servizi di taxi e pullman, non si fermano nemmeno traghettatori e barcaioli che garantiscono i collegamenti tra le varie località balneari al servizio soprattutto dei turisti.

Stesso discorso anche per gli autotrasportatori, stimati in 20mila, che continueranno a consegnare le merci su e giù per l'Italia: di conseguenza massima attenzione anche dalle imprese di soccorso stradale in uno dei periodi dell'anno più affollati e trafficati. Specialmente al Nord le imprese di edilizia ne approfittano per riparare e mettere in manutenzione gli impianti industriali adesso che gli italiani si fermano per le ferie.

"D'estate anche l'attività artigiana dell'alimentazione non conosce soste: giorno e notte, circa 30mila tra gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, yogurterie, si occupano di soddisfare la sete e gli sfizi del palato. Se l'afa diventa insopportabile, niente di meglio che un gelato genuino prodotto dagli oltre ottomila laboratori artigiani", spiegano da Confartigianato. Gli artifgiani, in questi giorni così particolari, sono a lavoro per far girare al meglio " la macchina dei divertimenti delle discoteche, dei centri ricreativi, dei luna park. Giochi d'acqua, fuochi d'artificio, effetti musicali da discoteca, sono la coreografia, di produzione tipicamente artigiana, delle notti estive .

Cos'è "Aperti per ferie"

Chi pensa che dovrà dire addio al taglio di capelli o a una messa in piega si sbaglia: anche in questi giorni saranno aperte circa ottomila estetiste e almeno 10mila parrucchieri sull'intero territorio nazionale. È ovvio che non vanno in vacanza nemmeno i gestori dei centri termali, saune, e anche le palestre saranno aperte. In caso di criticità impreviste sarà possibile contattare i tecnici che aggiustano le antenne tv ma anche gli idraulici se succede un imprevisto con i rubinetti di casa.

Confartigianato fa sapere che si potrà sfruttare il servizio "Aperti per ferie" promosso da numerose associazioni provinciali: basta collegarsi con i rispetti siti web per leggere i dettagli delle campagne di informazione e vedere nel dettaglio i servizi essenziali funzionanti nella propria zona di residenza.

Oltre ai siti web sarà possibile informarsi anche tramite i quotidiani locali e i depliant che vengono distribuiti negli Uffici Comunuali. Per non farsi trovare impreparati e non incorrere in brutte sorprese, gli esperti sottolineano di controllare sempre che ci sia il marchio di Confartigianato.