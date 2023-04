Fisco, le scadenze di maggio 2023: tutte le date da segnare in agenda

Dichiarazione dei redditi precompilata, comunicazione periodica Iva, imposta di bollo e sui canoni di locazione. Anche il mese di maggio sarà denso di adempimenti del fisco che i contribuenti italiani dovranno segnarsi sul proprio calendario.

Si inizia con il 2 maggio, giorno in cui l'Agenzia delle Entrate renderà consultabile il modello 730 precompilato, per poi passare al 16 maggio con il versamento dell’Iva, sino a mercoledì 31 in cui andranno effettuate le comunicazioni periodiche Iva, andrà pagata l’imposta di bollo el'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto.

Ma andiamo per ordine e approfondiamo gli appuntamenti più importanti.

2 Maggio: modello 730 precompilato e dichiarazione Iva

Come scritto in un precedente articolo de IlGiornale.It, dal 2 maggio sarà possibile consultare la dichiarazione precompilata che riguarda i redditi e gli oneri del contribuente per l’anno d’imposta 2022. Solo dall’11 maggio, però “sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi. Le dichiarazioni quest'anno saranno ancora più semplici da utilizzare, grazie alla possibilità di delegare una persona di fiducia sia online sia in videocall”.

Lo stesso giorno sono previsti anche degli altri adempimenti del fisco a partire dalla presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2022; inoltre, il 2 maggio i soggetti tenuti dovranno provvedere:

al versamento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari emessi o utilizzati nell'anno precedente.

al versamento dell’Imposta sulle assicurazioni.

al versamento canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.

alla presentazione della dichiarazione sostitutiva per l’esonero dal canone Rai per gli ultrasettantacinquenni.

alla presentazione del modello Intra 12 per gli enti non commerciali e agricoltori riguardante gli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

16 Maggio: Iva mensile e trimestrale

Il prossimo 16 maggio i contribuenti dovranno provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva riferita al mese di aprile 2023 e al trimestre che va da gennaio a marzo di quest’anno.

I condomini, invece, nel caso in cui abbiamo operato in qualità di sostituti d'imposta (effettuando ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente) dovranno versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Le prestazioni per cui andranno effettuati i versamenti sono quelli riguardanti i contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa.

31 Maggio: Imposta di bollo e sugli affitti

Entro fine mese si dovrà provvedere, invece, al pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno. Il versamento andrà effettuato solo se supera i 250 euro, mentre il termine ultimo dell' adempimento del fisco slitta al 30 settembre, o addirittura al 30 novembre, se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non dovesse superare 250 euro.

Infine, il 31 maggio sarà l’ultimo giorno per effettuare il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati il primo maggio o rinnovati tacitamente a decorrere dalla stessa data.