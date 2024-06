Ascolta ora 00:00 00:00

La gestione della privacy nelle comunicazioni condominiali è diventata negli ultimi anni un tema di grande rilevanza, sia per i condòmini che per gli amministratori. La crescente sensibilità alla tutela dei dati personali, insieme a nuove normative, ha imposto un'attenzione sempre maggiore alla protezione delle informazioni dei residenti. Ma come si traduce tutto ciò nella pratica quotidiana di un condominio? Vediamo.

Cosa dice la legge

La riforma del condominio del 2012 e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr) hanno introdotto regole stringenti per la gestione dei dati personali. Ad esempio, l'articolo 63 delle disposizioni attuative del Codice civile, obbliga ad esempio l'amministratore a comunicare i dati dei condomini morosi (nominativi e rispettive quote millesimali) ai creditori, solo su specifica richiesta di questi ultimi. Tali informazioni non possono però essere divulgate a terzi o affisse nelle bacheche condominiali accessibili a tutti.

Comunicazioni sicure e riservate

Tradizionalmente utilizzate per la diffusione di avvisi, le bacheche condominiali rappresentano una vera e propria sfida in termini di privacy. La pubblicazione di dati sensibili, come le morosità dei condòmini, è vietata. Al loro posto, possono essere affissi solo avvisi generici, come quelli relativi a malfunzionamenti degli impianti o scadenze per il pagamento delle rate. In caso di comunicazioni più dettagliate, gli amministratori devono adottare metodi che garantiscano la riservatezza. Può essere efficace l'uso di siti internet condominiali accessibili solo tramite login, riservati ai condòmini registrati. In questo modo, le informazioni sensibili restano protette e accessibili solo ai diretti interessati.

Assemblee e privacy

Altro momento cruciale per la gestione delle informazioni, sono le assemblee condominiali. Durante le riunioni, è possibile discutere liberamente di questioni che riguardano i singoli condòmini, inclusi i casi di morosità. Anche in queste circostanze, tuttavia, è fondamentale rispettare la riservatezza. La partecipazione è limitata ai condòmini, salvo eccezioni in cui terzi sono invitati a relazionare su specifiche questioni gestionali.

Rischio diffamazione

È bene tenere presente che un’inadeguata gestione delle informazioni può portare a conseguenze legali. La diffusione di dati personali con intento lesivo può configurarsi come diffamazione, anche se le informazioni diffuse sono vere. La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito, sottolineando che la verità dei fatti non giustifica la diffusione se questa è finalizzata a danneggiare l'onore e la reputazione di un individuo. Pertanto, è essenziale che gli amministratori gestiscano le comunicazioni con attenzione, evitando qualsiasi forma di esposizione indebita dei condòmini.

Buone pratiche per gli amministratori

Per garantire una corretta gestione della privacy, gli amministratori di condominio dovrebbero adottare alcune buone pratiche, quali: comunicare in modo riservato, utilizzando strumenti digitali sicuri per la diffusione delle informazioni sensibili; limitare l'accesso ai dati, assicurandosi che solo i condomini abbiano accesso alle informazioni che li riguardano; formare e informare, educando i condomini sulle normative

vigenti e sull'importanza della protezione dei dati personali;, rivolgendosi, in caso di dubbi, a professionisti per assicurarsi che tutte le comunicazioni siano conformi alla legge.