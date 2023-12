Internet e banda larga, come funziona il bonus da 100 euro

La connessione a Internet diventa sempre più importante in un'epoca in cui lo smart working e numerose altre attività sono imprescindibili da una navigazione stabile e continua con la Rete. È per questo motivo che il governo ha dato il via al " Piano voucher per l’incentivazione della domanda di connettività in banda ultra larga delle famiglie ” con un bonus pari a 100 euro.

Come funziona il bonus

In questo caso l'incentivo statale non tiene conto delle fasce di reddito ma va comunque richiesto soltanto in alcuni casi. " Potranno richiedere il contributo voucher le famiglie che non dispongono di alcun servizio di connettività o che dispongono di un servizio con velocità di download inferiore a 30 Mbit/s, per richiedere l’attivazione di un abbonamento ad almeno 300 Mbit/s in download", fa sapere il Mimit (ministero per le Imprese e il Made in Italy) con una nota. L'incentivo di 100 euro verrà scontato sul prezzo di attivazione (se presente) e sui canoni con gli operatori prescelti tra cui rientrano anche gli eventuali apparati elettronici (come il modem) per un periodo che non sia superiore a 24 mesi.

Come fare domanda

A occuparsi del bonus sulla banda larga è Infratel, società pubblica soggetta alla direzione e al coordinamento di Invitalia che si opccupa di interventi attuativi della Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga promossi dal Mimit e dal Dipartimento per la Trasformazione digitale presso la presidenza del consiglio dei ministri (Dtd). C'è tempo fino all'11 gennaio per inviare commenti e osservazioni scrivendo all’indirizzo mail voucher@infratelitalia.it e avere per oggetto " Consultazione voucher famiglie fase 2 ". Secondo quanto fatto sapere da Infratel, la misura statale stanziata è pari a 400 milioni di euro: le richieste, secondo i parametri specificati, andranno avanti fino a esaurimento dei fondi.

La possibilità di fare domanda, quindi, sarà possibile soltanto all'inizio del 2024 dopo tutti i pareri raccolti da Infratel dagli operatori dei servizi per poi dare la possibilità vera e propria, ai cittadini, di inoltrare le richieste. " L’accesso a servizi a banda larga e ultralarga è, infatti, essenziale per lo sviluppo e la competitività di un moderno sistema economico, basato sulla conoscenza e sullo scambio veloce ed efficiente di dati e informazioni e per eliminare il digital divide delle aree sottoutilizzate del Paese", scrive Infratel.

Sono numerosissimi i cantieri terminati dove adesso scorre la fibra come mostra il grafico interattivo di Banda Ultralarga Italia: anche il Sud si sta mettendo al passo con l'avanzamento e la fine dei lavori con processi di collaudo in decine di Comuni italiani. Infine, per dare la possibilità a più famiglie di usufruire del bonus, la misura è stata ridotta a 100 euro dai 300 previsti inizialmente.