C’è una linea invisibile che ogni dicembre taglia in due l’Italia, ed è quella disegnata dagli algoritmi delle compagnie aeree. Per centinaia di migliaia di lavoratori e studenti fuori sede, il rientro a casa per le festività natalizie 2026 si sta trasformando in un salasso, con un paradosso impossibile da non rilevare anche a uno sguardo poco attento: raggiungere una città del Mezzogiorno partendo dal Nord costa oggi molto più che attraversare il continente.

Secondo le rilevazioni di Federconsumatori, il mercato aereo italiano sta vivendo una frattura netta. Mentre le rotte europee registrano un incremento medio dei costi pari al 15% rispetto ai periodi ordinari, i collegamenti domestici segnano un balzo medio del 48%, con punte che possono superare il 100% quando la destinazione finale è un’isola. Una dinamica che, sottolineano le associazioni, appare del tutto slegata dalle oscillazioni del costo del carburante e risponde esclusivamente alla rigidità della domanda concentrata nei giorni a ridosso della Vigilia.

La geografia degli aumenti

Prendendo come finestra di riferimento le date più richieste del calendario, partenza il 23 o 24 dicembre e rientro il 6 gennaio, il monitoraggio elaborato dal Codacons fotografa un quadro proibitivo già a diverse settimane dal decollo. La maglia nera spetta alla direttrice Milano-Reggio Calabria, dove la soglia d’ingresso tocca i 427-430 euro, scendendo appena intorno ai 300 euro se si accetta di rientrare prima di Capodanno.

Il fenomeno riguarda numerose tratte e non risparmia nessuna metropoli del Nord Italia né le principali città del Centro:

Dalla Lombardia: per volare da Milano verso gli scali siciliani come Trapani la tariffa di partenza si attesta intorno ai 383 euro, mentre per atterrare a Catania servono almeno 342 euro. Non va meglio verso la Puglia e la Calabria: si parte da 330 euro per Foggia, 308 euro per Crotone e 307 euro per Brindisi;

per volare da Milano verso gli scali siciliani come Trapani la tariffa di partenza si attesta intorno ai 383 euro, mentre per atterrare a Catania servono almeno 342 euro. Non va meglio verso la Puglia e la Calabria: si parte da 330 euro per Foggia, 308 euro per Crotone e 307 euro per Brindisi; Dal Piemonte: da Torino servono almeno 359 euro per atterrare a Reggio Calabria, oltre 350 euro per Catania, circa 349 euro per Brindisi e 342 euro per Palermo;

da Torino servono almeno 359 euro per atterrare a Reggio Calabria, oltre 350 euro per Catania, circa 349 euro per Brindisi e 342 euro per Palermo; Dal Centro e dal Nord-Est: partire da Firenze alla volta di Palermo richiede un esborso minimo di 345 euro, mentre chi sceglie gli aeroporti di Venezia, Verona o Bologna per raggiungere Catania deve mettere in conto una base d’asta di 340 euro.

A rendere il conto ancora più salato è la struttura stessa delle tariffe low cost: le cifre rilevate rappresentano infatti il costo puro del biglietto “nudo”, privo di bagaglio a mano grande, valigia in stiva o selezione del posto a sedere.

Effetto domino sui binari

Chi spera di aggirare il salasso dei cieli ripiegando sui treni si scontra con una speculazione parallela. Un’analisi comparativa condotta dall’osservatorio Maiora Solutions evidenzia come il raddoppio dei costi aerei nella settimana di Natale (rispetto a soli sette giorni prima) vada di pari passo con l’impennata dell’alta velocità. Sulle principali direttrici ferroviarie Nord-Sud, le tariffe base dei convogli Frecciarossa risultano infatti triplicate rispetto ai listini di metà dicembre, rendendo il trasporto su rotaia un’alternativa poco competitiva per chi non ha prenotato con largo anticipo.

Passaggio dall’estero

A causa di questa situazione, molti viaggiatori stanno adottando quella che gli esperti di RimborsoAlVolo definiscono la strategia del “ping-pong dei cieli”: spezzare la tratta nazionale inserendo uno scalo intermedio fuori dai confini italiani. Poiché i sistemi di “dynamic pricing” colpiscono con maggiore aggressività i voli diretti ad altissima domanda interna, combinare due tratte internazionali consente di abbattere la spesa finale tra il 30% e il 40%, con picchi di risparmio che arrivano al 60%.

Il caso più emblematico riguarda il collegamento Milano-Catania nelle date clou delle feste (23 dicembre-6 gennaio): anziché pagare oltre 340 euro per un volo diretto senza extra, diversi fuori sede stanno optando per un itinerario che prevede uno scalo a Valencia all’andata e una sosta a Tirana al ritorno, facendo scendere il costo complessivo dei biglietti intorno ai 157 euro (un risparmio del 54%).

Una dinamica analoga si registra sulla Torino-Catania, dove fare scalo a Tirana permette di tagliare la spesa del 47%. Una soluzione che allunga sensibilmente i tempi di percorrenza ma che, per molti studenti e giovani lavoratori, resta l’unica strada percorribile per non rinunciare al Natale in famiglia.