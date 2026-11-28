Non pagare la TARI perché il Comune non ha inviato il bollettino può costare davvero caro al contribuente.

La mancata ricezione dell’avviso, infatti, non rappresenta, sotto il profilo giuridico, una giustificazione sufficiente per omettere il versamento della tassa sui rifiuti e non mette automaticamente al riparo dalle relative sanzioni.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 29904 del 23 novembre 2026, ha confermato che, nel caso esaminato, sono legittime le sanzioni irrogate dall’amministrazione comunale nei confronti del contribuente per omesso pagamento del tributo.

La pronuncia chiarisce, dunque, che l’invio del modello di pagamento precompilato costituisce uno strumento di semplificazione per il contribuente, ma non rappresenta necessariamente una condizione indispensabile per il versamento della tassa.

Di conseguenza, anche senza aver ricevuto il bollettino, resta l’obbligo di pagare nel rispetto delle modalità e delle scadenze previste dal regolamento comunale.

Perché il mancato invio dell’avviso non esonera dal pagamento

La Legge di stabilità 2014 che ha istituito la Iuc (Imposta unica comunale), nel cui ambito era ricompresa anche la Tari, stabilisce, prevede l’invio, da parte delle varie amministrazioni, di modelli di pagamento precompilati volti a semplificare gli adempimenti fiscali da parte dei contribuenti.

Questa semplificazione, però, non significa che l’obbligo di versamento sia subordinato alla ricezione del bollettino ed è la fattispecie esaminata nel caso su ci si è espressa la Cassazione: il regolamento comunale prevedeva infatti che, in assenza dell’avviso, il contribuente dovesse procedere autonomamente al pagamento, rispettando le scadenze previste.

In altre parole, dunque, chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani non può considerare il mancato arrivo del bollettino come una giustificazione automatica per non pagare la tassa, ma deve fare riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento comunale, che stabilisce modalità e scadenze del versamento.

Quando scattano le sanzioni e cosa fare in caso di mancato pagamento

Se il pagamento non viene effettuato entro i termini stabiliti, il Comune può procedere, pertanto, al recupero di quanto spettante dal tributo applicando anche interessi e sanzioni.

Per evitare queste ultime, però, non basta dimostrare di non aver ricevuto il bollettino, ma il contribuente deve provare l’assenza di colpa, dimostrando di non aver potuto adempiere ai propri obblighi neppure adottando l’ordinaria diligenza.

Chi si accorge di essere in ritardo può comunque procedere alla regolarizzazione della propria posizione, quando ne ricorrono i presupposti, attraverso il ravvedimento operoso. Questo istituto consente di versare il tributo dovuto insieme agli interessi legali e a una sanzione ridotta, la cui misura varia in base al tempo trascorso dalla scadenza e alle condizioni previste dalla normativa.

In questo modo è possibile limitare le conseguenze economiche del ritardo, senza attendere la notifica di un avviso di accertamento.