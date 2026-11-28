Con il nuovo anno scatta l’adeguamento al costo della vita per i trattamenti previdenziali: il decreto interministeriale Mef-Lavoro (pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 novembre) ha fissato al +3,2% il tasso provvisorio di rivalutazione a partire dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, per chi percepisce importi superiori a quattro volte il minimo INPS (ovvero oltre 2.447,40 euro lordi mensili, calcolati sul parametro 2026 di 611,85 euro), la legge di Bilancio all’esame del Parlamento ridisegna le regole del gioco.
L’articolo 55 della Manovra stabilisce infatti un meccanismo a sei scaglioni applicato sull’intero importo dell’assegno. Per evitare che questo sistema generi distorsioni ingiuste tra chi si trova a cavallo di due soglie, il legislatore ha inserito un apposito meccanismo di salvaguardia.
Il nodo del salto di fascia e il paracadute normativo
A differenza del sistema progressivo a scaglioni, l’impianto previsto per il 2027 applica un’aliquota unica sull’intera pensione in base alla classe di appartenenza. Questo criterio nasconde un’insidia: chi supera una soglia anche solo di qualche euro subisce un taglio dell’aliquota su tutto il trattamento, rischiando di ritrovarsi, dopo la rivalutazione, con un assegno finale più basso rispetto a chi percepiva una pensione di poco inferiore.
La clausola di salvaguardia è stata ideata proprio per porre un rimedio a questi casi paradossali. Se un trattamento che ha appena varcato il limite di fascia ottiene, con la nuova percentuale ridotta, un importo rivalutato inferiore al tetto massimo raggiungibile nella fascia precedente, la rivalutazione viene automaticamente integrata fino a pareggiare quel livello.
La mappa delle sei fasce e dei limiti protetti
Prendendo come base il trattamento minimo 2026 (611,85 euro) e il tasso provvisorio del 3,2%, ecco lo schema completo degli aumenti previsti dalla Manovra e i relativi “cuscinetti” di protezione per ogni passaggio di fascia:
- Fino a 2.447,40 euro (fino a 4 volte il minimo): rivalutazione al 100% dell’inflazione, pari al 3,20% (nessuna salvaguardia necessaria);
- Da 2.447,41 a 3.059,25 euro (tra 4 e 5 volte): riconoscimento dell’85% dell’inflazione, pari al 2,72%. Salvaguardia attiva fino a 2.458,84 euro, con importo garantito a 2.525,72 euro;
- Da 3.059,26 a 3.671,10 euro (tra 5 e 6 volte): riconoscimento del 53%, pari all’1,696%. Salvaguardia attiva fino a 3.090,05 euro, con importo garantito a 3.142,46 euro;
- Da 3.671,11 a 4.894,80 euro (tra 6 e 8 volte): riconoscimento del 47%, pari all’1,504%. Salvaguardia attiva fino a 3.678,04 euro, con importo garantito a 3.733,36 euro;
- Da 4.894,81 a 6.118,50 euro (tra 8 e 10 volte): riconoscimento del 37%, pari all’1,184%. Salvaguardia attiva fino a 4.910,28 euro, con importo garantito a 4.968,42 euro;
- Oltre 6.118,50 euro (oltre 10 volte): riconoscimento del 32%, pari all’1,024%. Salvaguardia attiva fino a 6.128,19 euro, con importo garantito a 6.190,94 euro.
Tre simulazioni pratiche per capire il calcolo
Per osservare l’effetto concreto del correttivo, mettiamo a confronto diverse situazioni tipo lungo la scala degli importi.
1. Il primo scalino (soglia dei 2.447,40 euro). Un pensionato che riceve esattamente 2.447,40 euro lordi beneficia dell’indicizzazione piena (+3,2%), portando l’assegno a 2.525,72 euro (+78,32 euro). Chi invece parte da 2.452,00 euro rientra nella seconda fascia (2,72%): senza correttivo otterrebbe un aumento di 66,69 euro, fermandosi a 2.518,69 euro. Grazie alla salvaguardia, l’assegno viene agganciato a 2.525,72 euro, garantendo un incremento effettivo di 73,72 euro.
2. Il secondo scalino (soglia dei 3.059,25 euro). Al limite superiore della seconda fascia, un assegno di 3.059,25 euro cresce del 2,72% (+83,21 euro) e tocca i 3.142,46 euro. Un contribuente con una pensione iniziale di 3.065,00 euro scivola nella terza fascia (1,696%): il calcolo ordinario gli assegnerebbe appena 51,98 euro in più (totale 3.116,98 euro). Il paracadute normativo interviene integrando l’aumento a 77,46 euro per raggiungere la quota di 3.142,46 euro.
3. Il terzo scalino (soglia dei 3.671,10 euro). Un trattamento fermo a 3.671,10 euro sale dell’1,696% arrivando a 3.733,36 euro. Chi percepisce 3.674,00 euro passerebbe all’aliquota dell’1,504%, fermandosi a 3.729,26 euro (+55,26 euro). La clausola riporta il nuovo importo a 3.733,36 euro, riconoscendo un adeguamento di 59,36 euro.
Cosa succede a gennaio
Sul fronte pratico, l’INPS ha già chiarito che nel cedolino di gennaio 2027 l’aumento del 3,2% arriverà in misura piena per tutti, così da non rallentare i pagamenti. Se il Parlamento confermerà l’impianto attuale della Manovra, l’Istituto ricalcolerà gli assegni nei mesi successivi applicando le riduzioni per fasce, con relativa salvaguardia, e recuperando le differenze tramite conguaglio.