Liquidi in cabina, ecco perché la nuova regola rischia di far lievitare i costi

Una modifica attesa da anni, pensata per rendere più agevoli i controlli in aeroporto e facilitare la vita ai passeggeri. La nuova disposizione approvata dalla Conferenza europea dell’aviazione civile (Ecac), entrata in vigore lo scorso 25 luglio, consente di portare nel bagaglio a mano liquidi in contenitori superiori ai 100 millilitri, fino a un massimo di due litri. Il tutto, però, a una condizione: che lo scalo di partenza sia dotato di scanner di nuova generazione, in grado di rilevare con precisione eventuali sostanze pericolose.

I dubbi

Tuttavia, la sua applicazione non è uniforme e sta generando dubbi e segnalazioni da parte delle associazioni dei consumatori. Come rileva Assoutenti, sebbene numerosi scali europei – tra cui Milano Malpensa e Linate, Roma Fiumicino, Bologna, Parigi Charles de Gaulle e Orly, Londra Heathrow e Gatwick, Berlino, Francoforte e molti altri – abbiano già installato i nuovi dispositivi, non tutti hanno scelto di adeguarsi subito alle nuove regole. In molti casi, infatti, rimane in vigore il limite tradizionale dei 100 ml per singolo liquido nel bagaglio a mano. Questo scenario sta creando confusione tra i passeggeri, in particolare in alta stagione. Chi si presenta ai controlli con prodotti acquistati regolarmente – come cosmetici, profumi, liquori o bottiglie – rischia di doverli abbandonare al varco di sicurezza o di doverli imbarcare in stiva, affrontando un costo aggiuntivo.

Il prezzo del bagaglio

Assoutenti segnala che il prezzo per il bagaglio da stiva acquistato direttamente in aeroporto varia sensibilmente a seconda della compagnia: si va dai 35,99 ai 75 euro per Ryanair, dai 40 ai 75 euro per Vueling, 70 euro per WizzAir, 65 euro per Easyjet. Ita Airways applica tariffe comprese tra i 60 euro per voli nazionali e i 130 euro per alcune destinazioni intercontinentali.

Le richieste delle associazioni

Sempre Assoutenti chiede che l’Enac pubblichi una lista ufficiale degli scali in cui è già possibile usufruire della nuova regola, in modo da offrire ai passeggeri un’informazione aggiornata e trasparente prima del viaggio.

Anche Consumerismo No Profit interviene sulla questione, segnalando una “totale incertezza” sul tema e proponendo che l’informazione sulla possibilità di trasportare liquidi oltre i 100 ml venga specificata chiaramente all’interno del biglietto aereo, aeroporto per aeroporto.