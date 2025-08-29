Lotteria Italia 2025, dal primo settembre parte la vendita dei biglietti: come funziona

Lunedì primo settembre prenderà ufficialmente il via la vendita dei biglietti della nuova edizione della Lotteria Italia. L’autorizzazione è arrivata con la determinazione di indizione pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per l'edizione 2025/2026 saranno prodotti complessivamente 11 milioni di biglietti, di cui 10 milioni cartacei, con 12 diverse rappresentazioni grafiche, e un milione digitali. Ecco quali sono i premi e, soprattutto, quanto costerà prendere il biglietto.

Biglietti cartacei e online

Il prezzo di vendita al pubblico di un biglietto è di euro 5,00. I biglietti sono prodotti in forma cartacea o in modalità digitale. I biglietti cartacei sono prodotti in venti serie da 500.000 unità ciascuna, contraddistinte con le lettere A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z. Se nel corso della manifestazione, sulla base dell’andamento delle vendite, se ne ravvisi la necessità, con apposito provvedimento verranno emesse ulteriori serie contraddistinte da una doppia lettera. Il biglietto si compone della matrice e della figlia che sono contrassegnate dalla stessa serie e dallo stesso numero. Il tagliando per la partecipazione all’assegnazione dei premi giornalieri, non vendibile separatamente dal biglietto, presenta un’area, sotto la scritta “PREMI GIORNALIERI”, ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, contraddistinta dalla scritta “SCOPRI IL CODICE E IL QR CODE”, al di sotto della quale è impresso il codice per la partecipazione, in caratteri numerici o in forma di QR code. I biglietti in formato digitale sono generati in due serie da 500.000 unità ciascuna, identificate con le lettere AA e AB da immettere per la vendita on line necessariamente una serie per volta.

I premi

Per la Lotteria Italia 2025 è prevista l’assegnazione di un premio speciale di euro 300.000,00 da attribuire, in forma anticipata rispetto all’estrazione finale, mediante estrazione della serie e numero di un biglietto, attraverso la procedura di cui all’articolo 9. L’estrazione è prevista a partire dalle ore 20:30 del 6 gennaio 2026, in anteprima rispetto alla serata finale della puntata di "Affari Tuoi", abbinata alla Lotteria Italia, ed è trasmessa in diretta televisiva su Rai.

La distribuzione

La vendita al pubblico dei biglietti cartacei, il cui inizio è fissato al 1°

settembre 2025, può infatti essere effettuata fino alle ore 20:30 del 6 gennaio 2026. I biglietti in formato digitale della "Lotteria Italia" sono vendibili dal 1° settembre 2025 fino alle ore 8:00 del 5 gennaio 2026.