Tasse, bonus, pensioni: ecco tutte le novità del Milleproroghe

Con 174 voti favorevoli la Camera ha dato l’ok alla fiducia che il Governo ha posto sul Milleproroghe proroghe. Il provvedimento proroga i termini e le misure che non sono state incluse nella legge di Bilancio. Ora il decreto dovrà essere esaminato in Senato. Le novità sono diverse e le abbiamo riassunte in questo articolo.

Scudo erariale

Gli amministratori pubblici possono usufruire della proroga di sei mesi dello “scudo erariale” il quale durerà fino al 31 dicembre 2024. Questa misura venne introdotta all’interno del decreto Semplificazioni con l’obiettivo di ridurre la responsabilità di dipendenti pubblici e privati e amministratori per danno erariale solo nei casi di dolo. Con questa misura veniva esclusa la colpa grave dei funzionari pubblici. Inoltre, è stabilito che gli amministratori, ovvero sindaci, assessori e consiglieri, appartenenti ai comuni con una popolazione superiore a 15mila abitanti, possano ancora nel 2024 beneficiare della sospensione delle incompatibilità previste dalla legge Severino. Questa disposizione riguarda l'assunzione di incarichi in società o enti di diritto privato controllati dalla pubblica amministrazione.

Bonus psicologo

Il finanziamento destinato al bonus psicologo è stato aumentato a 10 milioni di euro anziché gli 8 iniziali. La misura consente di richiedere un contributo fino a 50 euro a seduta, con la possibilità di usufruirne entro 270 giorni dalla richiesta. Per essere beneficiari, è necessario avere un Isee inferiore a 50mila euro, e l'importo ottenibile varia in base alle fasce di reddito, con un limite massimo di 1.500 euro per coloro con Isee entro 15mila euro. Inoltre, è stato rifinanziato con 10 milioni di euro anche il Fondo per la lotta ai disturbi alimentari per il 2024.

Contratti a termine

Le aziende avranno più tempo per prorogare i contratti a termine che vanno oltre l’arco temporale di dodici mesi senza dover specificare le causali. Il datore di lavoro dovrà inserire nel contratto le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva le quali devono dare giustificazione del prolungamento del contratto a tempo determinato.

Sanzioni ai no vax

Ancora una proroga, la terza consecutiva, è stata concessa per il pagamento delle multe ai no vax. Il decreto legge Milleproroghe ha definito la sospensione della sanzione di 100 euro fino al 31 dicembre. Questa multa venne introdotta da gennaio al 15 giugno 2022 e si riferiva a coloro che non avevano rispettato l'obbligo di vaccinazione contro il Covid, coinvolgendo categorie come gli over 50, il personale sanitario (con obbligo per l'intero 2022), il personale scolastico, le forze dell'ordine e altre. Circa 1,7 milioni di persone hanno violato l'obbligo, generando un possibile introito di oltre 150 milioni di euro per lo Stato, al netto delle contestazioni. Tuttavia, la discussione su questo tema sarà rimandata al 2025.

Rottamazione quater

Si apre una nuova finestra dedicata a per coloro che non hanno saldato le rate della rottamazione quater. Chi non ha effettuato i pagamenti della prima e seconda rata, le quali sono scadute rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre, possono regolarizzare la situazione entro il 15 marzo. L'obiettivo è tentare di recuperare una parte dei 5,4 miliardi di euro ancora mancanti. Il calcolo verrà fatto secondo le adesioni alla rottamazione alle quali i contribuenti interessati non hanno seguito i versamenti delle rate. Inoltre, la scadenza per la terza rata è prorogata al 15 marzo. Nella misura è inclusa anche la riapertura dei termini per il ravvedimento sulla dichiarazione dei redditi. Un emendamento permette di correggere errori o omissioni nella dichiarazione, questo sarà possibile pagando l'importo dovuto in un'unica soluzione entro il 31 marzo oppure in quattro rate.

Irpef

L’esecutivo ha accolto la richiesta degli agricoltori inserendo un’agevolazione Irpef in merito al biennio 2024-2025. L’esenzione per i redditi agrari e dominicali ha un valore fino a 10mila euro, mentre per quanto riguarda le somme superiori, stando nel limite di 15 mila euro, l’agevolazione viene applicata limitatamente e ammonterà al 50% dell’Irpef dovuta. Inoltre verrà posticipato di sei mesi, fino al 30 giugno, l’obbligo di assicurare i trattori che viaggiano su strada.

Agevolazione dei mutui

L’agevolazione dei mutui al fine di acquistare la prima casa è stata confermata per tutto il 2024. La misura riguarda gli under 36 con Isee fino a 40mila euro ed è valida anche per il contratto preliminare il quale è stato registrato prima del 31 dicembre 2023. Per accedere alla misura è fondamentale che il rogito venga formalizzato entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Medici in corsia fino a 72 anni

Le aziende del Ssn potranno mantenere in servizio fino ai 72 anni d’età dirigenti medici e sanitari che avanzeranno la richiesta entro il 31 dicembre 2025. Questa data è anche la medesima entro la quale potranno rientrare i medici che sono in pensione dall’1 gennaio 2023. L’obiettivo è quello di contrastare la carenza di personale all’interno delle strutture ospedaliere. Inoltre resta in vigore lo scudo penale per i medici fino al 31 dicembre 2024.

Altre misure

Dal 2024, è inoltre prevista la compensazione delle imposte pagate in eccesso nei contratti stipulati fino a tale anno. L'Iva agevolata e le semplificazioni fiscali per il Terzo settore sono prorogate fino al 1º gennaio 2025. Fino al 30 aprile 2024, assemblee ed enti possono svolgere le riunioni in modalità telematica. Inoltre, il taglio dei contributi a sostegno dell'editoria è stato rinviato di due anni, programmato ora per il 2027.