Patente di guida rubata o smarrita, ecco come comportarsi

In caso di furto o di smarrimento della patente il primo consiglio utile è ovviamente quello di agire con massima tempestività per poter ottenere almeno un permesso di guida provvisoria in attesa del rilascio del duplicato: mettersi al volante senza il documento in originale, infatti, comporta delle sanzioni pecuniarie.

Denuncia e duplicato

Il primo passo è quello di sporgere denuncia alle forze dell'ordine entro 48 ore, verificando innanzitutto se si tratta di una patente duplicabile o non duplicabile. In entrambi i casi, comunque, le autorità rilasciano all'automobilista un permesso di guida provvisorio, che ha validità esclusivamente sul territorio nazionale. Nel preciso istante in cui si riceve tale documento la vecchia patente non è già più valida, per cui anche nel caso in cui fosse rinvenuta dopo la denuncia andrebbe distrutta

In caso di patente duplicabile, per chiedere un duplicato sarà sufficiente consegnare alle forze dell'ordine due fototessere e un documento di identità in corso di validità. In caso di patente non duplicabile, l'automobilista dovrà invece rivolgersi alla Motorizzazione civile, compilando la domanda su modello TT 2112 e presentando la denuncia di smarrimento, 2 fototessere, un documento di identità in corso di validità in originale e in copia e infine il permesso provvisorio di guida in originale.

Il costo è identico in entrambi i casi, e va pagato un bollettino PagoPA con tariffa N007-diritti 10,20 euro – con causale "Duplicato patente per smarrimento o sottrazione": ovviamente la cifra è necessaria solo per l'emissione del nuovo documento e non per il permesso provvisorio di guida.

Qualora il furto o lo smarrimento avvengano fuori dall'Italia la procedura rimane la medesima: il primo passo è la denuncia, da presentare presso la polizia locale, il consolato o l'ambasciata italiana per ottenere il permesso di guida provvisorio. Una volta rientrati in Italia la denuncia va presentata comunque anche alle forse dell'ordine nazionali.

Una volta pronto, il duplicato viene recapitato all'indirizzo di residenza dell'automobilista con posta assicurata e spese a carico del destinatario, da versare al postino al momento della consegna. In genere ciò avviene entro 45 giorni dalla denuncia. In caso di ritardo, per ottenere informazioni ed effettuare un sollecito è possibile contattare il numero verde 800232323 (da telefono fisso) o quello a pagamento 0645775927 (se si chiama da cellulare), oppure inviare una mail all'indirizzo uco.dgmot@mit.gov.

it, avendo premura di indicare il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita e, ovviamente, gli estremi della patente.