Ponte del 1 maggio, in viaggio 8 milioni di italiani

Sono 8 milioni gli italiani in partenza per il weekend del primo maggio. Tra questi il 93,5% resterà in Italia, mentre il 6,5% opterà per un viaggio all'estero. Solo il 4% si concederà una vacanza da più di 5 notti fuori casa. Sono questi i principali risultati che emergono dall'Osservatorio sul Turismo di Confcommercio realizzato da SWG.

Dove andranno gli italiani

Gli spostamenti sono comunque limitati. Infatti, un vacanziere su due rimarrà all’interno della propria regione. L’altra metà, invece, si sposterà fuori dal territorio regionale restando prevalentemente in Italia. Pochissimi sono gli italiani che si recheranno all’estero. Secondo i dati di Federalberghi, il 93,5% degli italiani resterà all’interno del Paese, mentre il 6,5% uscirà dai confini nazionali. Tra i vacanzieri che opteranno per restare entro i confini italiani il 41,8% andrà al mare, il 35,2% visiterà una località d’arte e solo il 12,1% farà le valigie per raggiungere le località di montagna. Per quanto riguarda i viaggiatori all’estero, il 54,2% visiterà le capitali europee. Per quanto riguarda la scelta su dove dormire l’albergo rimane l’alloggio preferito, il 25,6% dei viaggiatori soggiornerà in una struttura alberghiera.

La spesa

Il budget stimato per la vacanza è di circa 350 euro a testa. Tra le mete privilegiate in Italia troviamo Toscana ed Emilia-Romagna, mentre Francia e Spagna attraggono maggiormente i turisti che hanno optato per una vacanza all’estero. Federalberghi stima la spesa media pro-capite a 376 euro, di cui 350 per chi rimarrà in Italia e 708 per chi andrà all’estero, con un giro d’affari di oltre 3 miliardi di euro. Prevalentemente, la spesa riguarderà per il 29% i pasti, per il 28,3% il pernottamento, per il 19,1% il viaggio e per il 9,1% lo shopping.

Mezzi di trasporto

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto la parola d’ordine è: comodità. Infatti, il 73% dei viaggiatori si sposterà con la propria automobile, il 10,2% prenderà l’aereo e solo il 5,7% viaggerà in treno. Parola d’ordine: comodità.

I motivi del viaggio

Il ponte ha invogliato i cittadini del Belpaese a viaggiare: il 48,8% degli italiani è alla ricerca del relax e il 34,5% del divertimento. Passeggiate (41%), gite (29,4%), visite culturali a musei e mostre (24,5%), monumenti e siti archeologici (24%), saranno le principali attività svolte dai vacanzieri.