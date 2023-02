Saldi e acquisti on line: ecco cosa cambia per i consumatori

Nuove regole per i saldi. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok a un nuovo Codice di Consumo che assorbe una direttiva europea grazie alla quale saranno maggiormente tutelati i diritti dei consumatori a iniziare dagli sconti di fine stagione, ma che si estendono anche a diverse normative che regolano i mercati online.

Obbligo di espore il doppio prezzo

Nei periodi dell'anno in cui i negozi offrono prezzi scontati sulla merce in vendita sarà obbligatorio apporre un duplice cartellino: quello con il prezzo intero accanto al prezzo scontato così da assicurare la massima trasparenza e dare la possibilità ai clienti di poter effettivamente comprendere se esiste una convenienza nell'acquisto. Se questa è una delle principali nuove modifiche alle normative precedenti, sono stati cambiati anche altri punti a iniziare dal mercato online: il gestore del portale web avrà l'obbligo di garantire che le recensioni inviate dai consumatori dovranno esserci soltanto se il prodotto è stato effettivamente usato e acquistato così come sarà obbligato a indicare " se l’ordine delle risposte alla ricerca online di un prodotto o un servizio sia effettivo oppure il frutto di un accordo a pagamento raggiunto con l’inserzionista ", si legge sul Corriere.

Si allungano i tempi per il diritto di recesso

Un altro punto a favore dei consumatori è il prolungamento fino a 30 giorni del diritto di recesso per i contratti che riguardano le visite del venditore che si reca nel domicilio del consumatore quando non c'è stata alcuna richiesta da parte di quest'ultimo; novità importanti anche per la modifica delle sanzioni alle imprese che violano la normativa sul consumo che andrebbero nella direzione opposta alle novità introdotte dalla direttiva; nel caso in cui si verificasse una pratica scorretta la multa aumenterebbe da 5 a 10 milioni di euro comminate dall'Agcom. Infine, è stata approvata anche la normativa che vieta la promozione di un bene che viene paragonato, in maniera identica, a quello in vendita in un altro Stato anche se notevolmente diverso nella sua composizione e nelle sue caratteristiche: la denuncia era stata già effettuata a dicembre da alcune associazioni consumatori.

Le parole del ministro