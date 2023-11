Energia, i consigli su come ridurre i costi e risparmiare sulla bolletta

Risparmiare sulla bolletta è possibile. Da mercoledì 15 novembre fino al 7 aprile 2024 sarà possibile accendere il riscaldamento, a differenza di altre città come Cagliari, Palermo e Napoli che, invece, prevedono l’avviamento dei dispositivi che emanano calore dal 22 novembre all’8 dicembre. Ecco come spendere meno soldi per l’utilizzo dei caloriferi secondo i consigli di Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie.

Monitorare i consumi ed eseguire la manutenzione

Innanzitutto è fondamentale monitorare i consumi tramite contatori intelligenti. Questa strategia permetterà di essere maggiormente consapevoli delle proprie spese per trovare perdite o eventuali malfunzionamenti. Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, mette a disposizione un servizio gratuito per leggere e conoscere le utenze. Inoltre è bene eseguire la manutenzione della caldaia, quando è regolata in maniera corretta, pulita e senza calcare, inquina meno. Inoltre si può incappare in una sanzione da 500 euro (Dpr 74/2013) nel caso in cui non si facesse manutenzione.

Temperature e accensione

Per ottenere una temperatura che offre il comfort necessario sono sufficienti 19 gradi centigradi, per ogni grado in meno si risparmia fino al 10% sui consumi di combustibile. Inoltre controllare la zona climatica di appartenenza, in Italia sono sei, aiuta a risparmiare. Infatti il numero di ore massime di accensione cambia, per legge, in base alla zona climatica.

Finestre e valvole termostatiche

È bene chiudere correttamente tapparelle, persiane e tende pesanti per evitare la dispersione di calore. Inoltre è consigliabile non mettere schermature che coprono i termosifoni, un esempio sono mobili e tende. Un consiglio è invece quello di mettere un foglio di carta stagnola tra muro e termosifone, il materiale riflettendo aiuta a ridurre le dispersioni verso l’esterno. Anche le valvole termostatiche permettono di ridurre i consumi fino al 20%.