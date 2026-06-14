Saldi estivi 2026 al via: quando iniziano e finiscono gli sconti nella tua Regione

Ormai ci siamo. I tanti attesi saldi estivi stanno per arrivare, e per molti di noi sarà l'occasione per rinnovare il guardaroba, acquistare un capo di cui abbiamo bisogno o togliersi uno sfizio a lungo rimandato.

Ogni Regione segue il proprio calendario, ma quest'anno molte hanno fissato come data di inizio saldi il giorno 4 luglio 2026 (sabato), come indicato dalla Conferenza delle Regioni. A cambiare, invece, sarà la data del termine degli sconti, che subirà variazioni a seconda della zona. In alcune Regioni, infatti, i saldi finiranno ad agosto, in altre, invece, si andrà avanti fino a settembre. Ad ogni modo, la data di inizio sarà universale. La data, uguale per tutte le Regioni, è stata decisa per ragioni di rispetto della concorrenza. Tutti partiranno lo stesso giorno.

Per quanto riguarda la durata e la fine dei saldi, ogni Regione potrà decidere come comportarsi. In Abruzzo i saldi dureranno 60 giorni, in Basilicata, invece, gli sconti andranno avanti fino al 4 settembre. In Calabria i saldi avranno una durata di 60 giorni, così come in Campania. L'Emilia-Romagna andrà avanti fino al primo settembre, così come in Friuli Venezia Giulia. In Lazio gli sconti dureranno circa 6 settimane. La Liguria andrà avanti fino al 17 agosto. La Lombardia terminerà gli sconti il primo settembre, così come le Marche e il Molise. In Piemonte gli sconti dureranno 8 settimane. La Puglia terminerà i saldi il 15 settembre, come la Sicilia. In Sardegna gli sconti dureranno 60 giorni, come in Toscana e in Umbria. In Valle d'Aosta lo stop è fissato per il 30 settembre, mentre il Veneto chiuderà gli sconti il 31 agosto.

L'unica eccezione è il Trentino Alto Adige. Per quanto riguarda la provincia autonoma di Trento, i saldi cominceranno il 4 luglio e dureranno 60 giorni. La provincia autonoma di Bolzano, invece, potrebbe avere delle variazioni, in quanto le date saranno scelte in base ai Comuni. Si ritiene comunque che i saldi avranno avvio nei primi giorni di luglio.

Per quanto riguarda i negozi online, molti cominceranno ben prima della data del 4 luglio.

Il consiglio per i consumatori è sempre quello di monitorare i prezzi prima degli sconti, così da verificare, in periodo di saldi, di essere davvero di fronte a un'occasione.

Occhio anche ai: il negoziante deve sempre esporre il cartellino con il prezzo originale e il prezzo scontato. Un'altra preziosa indicazione è quella di, così da poter restituire la merce in caso di bisogno.