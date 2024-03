Scuole guida sempre più care: ecco perché

Un dato allarmante quello riportato da Altroconsumo, che in una sua recente ricerca ha evidenziato come negli ultimi anni si sia assistito a considerevoli rincari delle scuole guida. Stando all'indagine condotta dall'organizzazione di consumatori, sono sempre più elevati i prezzi proposti dalle scuole, con corsi che diventano sempre più proibitivi.

Per condurre la propria ricerca, Altroconsumo si è rivolta a ben 146 autoscuole italiane, reperite in sette città, e in questo modo ha potuto reperire ed elaborare dati. A partecipare all'indagine sono state le città di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Cagliari e Genova. Sono stati consultati i costi delle varie scuole guida e da lì gli esperti hanno potuto procedere con l'elaborazione dei dati. Il risultato è stato che nel corso degli anni i costi da affrontare per conseguire la patente di guida sono molto aumentati.

L'indagine

Dopo essere riuscita, con fatica, a contattare la varie autoscuole, Altroconsumo si è informata sui prezzi proposti ai clienti. Vi è una sana competizie fra le diverse scuole guida, e ciò è un dato positivo, questo però non toglie che i costi siano comunque elevati. A seconda delle città possono esserci della variazioni considerevoli: si può infatti risparmiare dai 240 ai 615 euro. L'organizzazione dei consumatori raccomanda ai cittadini di fare sempre attenzione alle spese extra, così come al numero di guide comprese nel prezzo.

Dall'indagine è emerso che la città con il costo medio delle scuole guide più elevato è Bologna, con 1.061 euro di spesa. Nella città si può arrivare a spendere fino a 1.490 euro. Molto meglio, al contrario, Roma, che con i suoi 695 euro di prezzo medio si assesta come una delle città più convenienti.

In altre città si può trovare un risparmio fino a 300 euro, con differenze di prezzo che vanno dal 35 al 70%. Emergono, infatti, differenze di spesa davvero considerevoli, che poi incidono in positivo o in negativo sul costo da affrontare. Altroconsumo raccomanda di consultare sempre le voci di spesa, che possono variare. Basti pensare alle differenze di prezzo che si possono trovare al momento dell'iscrizione, oppure quando si deve sostenere l'esame. Per quanto riguarda Bologna, infatti, possono esserci variazioni di prezzo che vanno dai 100 ai 780 euro, mentre a Milano si oscilla fra i 290 e i 485 euro.

Le guide certificate: costi e tempi

Per quanto concerne le guide certificate, queste hanno un costo variabile con differenze maggiormente contenute che vanno dal 15 al 20%. Altroconsumo consiglia di fare attenzione al momento di pattuire le guide. In fase di preventivo è necessario avere presente quanto dureranno le guide, e quale è il loro costo. Solitamente le guide durano 60 minuti, ma può capitare che possano essere proposte lezioni della durata inferiore a un'ora. Dal momento che per conseguire la patente di guida servono 6 ore di pratica alla guida, se la singola lezione non è di 60 minuti allora 6 ore di guida non sono sufficienti. Importante, dunque, tenere in considerazione questo aspetto.

Da considerare, infine, le spese collegate alla burocrazia, con tutte le fasi amministrative. Sono spese obbligatorie, che devono essere affrontate per forza.

Un consiglio potrebbe essere quello di verificare se la propria scuola guida include le spese amministrative nel preventivo o le considera