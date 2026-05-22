SuperEnalotto, vinti oltre 590mila euro

Il Jackpot del SuperEnalotto continua a salire e arriva a quota 168 milioni di euro, premio super milionario che è in palio per il concorso di questa sera venerdì 22 maggio 2026 perché il “6” da sogno continua a nascondersi.
La fortuna però non si ferma perché fa festa una persona che nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 81 di giovedì 21 maggioha centrato 1 punto 5+1 da 590.411,80 euro. La giocata è stata realizzata a Firenze presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Piazza Firenze, 6 R.
id="docs-internal-guid-1432fffd-7fff-cc2a-6a5b-c6d19771f6a4">Combinazione vincente: 1 – 38 – 57 – 58 – 64 – 81 – J 28 – SS 50. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 21 maggio ha assegnato 354.470 vincite.