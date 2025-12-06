Supermercati aperti per il ponte dell’Immacolata: ecco quali

Prendono il via oggi tre giorni di feste, e ferie, per milioni di italiani che non lavoreranno per il Ponte dell'Immacolata: niente paura, in ogni caso, per chi rimarrà in città dal momento che molti supermercati rimarranno aperti sia domenica 7 ma anche lunedì 8 dicembre con un grosso aiuto per i consumatori che non saranno costretti a fare "provviste" per i due giorni rossi del calendario.

I supermercati aperti in Italia

Trattandosi di due giorni festivi, soprattutto per lunedì 8 dicembre ogni catena si regolerà diversamente in base agli ordini aziendali interni. In rigoroso ordine alfabetico facciamo qui di seguito alcuni esempi per venire incontro alle esigenze dei consumatori: la catena Bennet osserverà gli orari classici dei giorni feriali seguendo l'andamento continuato 8-21 ma alcuni punti vendita (consultare sempre il sito web o le pagine social) saranno aperti soltanto mezza giornata mentre altri ancora osserveranno chiusure.

I Carrefour, invece, suddivisi nelle tre tipologie Iper, Market, Express rimarranno aperti in entrambi i giorni con orari iniziali compresi tra le 7 e le 8 e chiusure alle 20 o alle 21. Anche in questo caso, ma vale per tutti anche i supermercati che stiamo per elencare, bisogna prendere informazioni singole dai canali ufficiali. Per semplificare la vita dei consumatori, Conad ha emesso una nota sul proprio sitoweb dove spiega quali sono i luoghi aperti, alcuni con orario continuato mentre tanti altri per mezza giornata. Coop (e Ipercoop) saranno anch'essi aperti generalmente dalle ore 9 alle ore 20.30 ma con differenze e locali variazioni di orario; stesso discorso anche per Crai che, indicativamente, vedrà aperture con il consueto orario 8.30/20.

La catena Esselunga sarà aperta sia domenica 7 che lunedì 8 dicembre dalle ore 8 fino alla sera (ore 20) con dettagli diversi da consultare sui canali ufficiali; Eurospin terrà i supermercati aperti in entrambi i giorni con aperture poco dopo le ore 8 e chiusure intorno alle 20.30, discorso simile anche per i supermercati della catena MD (fascia oraria 8-20). I Lidl, invece, se è vero che apriranno alle 8 osserveranno la loro chiusura a orari compresi tra le 21 e le 21.30.

Pam, invece, saranno aperti

soltanto domenica 7 dicembre dalle 8 alle 21 orario continuato ma chiusi per il giorno dell'Immacolata mentre icon aperture variabili ma con i centri aperti per gran parte delle due giornate festive.