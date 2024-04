Telepass aumenta le tariffe. Da UnipolMove a MooneyGo, ecco le alternative a confronto

A seguito della notizia relativa alle modifiche annunciate da Telepass, azienda che opera nel settore dei servizi per la mobilità in ambito urbano ed extraurbano, sono tanti gli automobilisti che hanno deciso di valutare se esiste o meno un'alternativa. Telepass ha infatti parlato di una riorganizzazione, con nuove offerte e un ritocco alle tariffe, tradottosi in un aumento.

Le concorrenti, però, non mancano. A Telepass, infatti, si affiancano anche UnipolMove e MooneyGo, delle realtà che si sono in breve tempo afffermate nel settore, attirando sempre più automobilisti. UnipolMove, come si evince dal nome, è di proprietà dell'omonimo gruppo bancario, mentre MooneyGo è frutto della collaborazione tra Enel e Intesa Sanpaolo. Oltre alle due sopramenzionate, un'altra alternativa è la meno conosciuta Dkv Mobility, che però si rivolge solo a flotte aziendali oppure ai conducenti di mezzi pesanti.

Costi e servizi a confronto

In attesa dell'estate e degli imminenti viaggi, potrebbe dunque essere una buona idea cominciare a valutare le offerte e fare le dovute comparazioni, così da trovare la proprosta più congeniale. Telepass ha dei costi maggiori rispetto alle sue concorrenti, ma dalla sua ha il fatto di offrire davvero molti servizi, relativi non soltanto al pedaggio. Qualcuno però potrebbe ribattere che non tutti sono interessati a ciò che Telepass ha da offrire, dunque perché non cercare qualcosa di più economico? Dipende, in sostanza, da ciò che ciascuno cerca.

Telepass, così come MooneyGo e UnipolMove, garantisce sia l'abbonamento - per chi viaggia spesso in autostrada -, che la formula Pay per use, per i viaggi meno frequenti. Per quanto riguarda l'abbonamento, il prezzo di Telepass è di 3,90 euro al mese (inclusa attivazione) per il pacchetto base; 1,50 euro al mese più 10 euro di attivazione per UnipolMove, tenendo conto che ci sono sempre delle promozioni diverse; 1,50 euro al mese con 5 euro di attivazione per MooneyGo. Per la soluzione "abbonamento", Telepass propone più pacchetti, mentre le sue concorrenti solo uno.

Passando alla modalità Pay per use, invece, Telepass propone 10 euro di attivazione e un euro per il giorno di utilizzo; 10 euro di attivazione con 0,50 euro per giorno di utilizzo per UnipolMove e 10 euro di attivazione con 2,20 euro per mese di utilizzo per MooneyGo.

Dispositivi e targhe

Ma quanti dispositivi si possono ottenete dopo aver sottoscritto un contratto? E quante targhe possono essere collegate a un dispositivo? Telepass propone "Twin", che garantisce anche un secondo dispositivo al prezzo di 0,88 euro e con la validità di 3 mesi. Dal periodo successivo, si pagano 2,88 euro al mese. UnipolMove, al contrario, estende il proprio contratto a più di una vettura. Per un secondo dispositivo si paga 0,50 euro per un Pay per use, e 1 euro per l'abbonamento. Nessun secondo dispositivo per MooneyGo se il servizio viene attivato nel punto vendita, diverso se il contratto viene stipulato online, o tramite applicazione sul telefono. Con questa soluzione si possono avere ben tre dispositivi per account.

Per quanto riguarda le targhe, con Telepass ne sono consentite due per ciascun dispositivo, anche se con la soluzione Pay per use il tutto si riduce a una singola targa. Una sola targa anche per UnipolMove, che però permette di modificarla quando vogliamo. Infine, con MooneyGo, è possibile avere fino a due targhe registrate per dispositivo.

Ci si deve però rivolgere al numero dedicato.