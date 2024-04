Telepass, cambio delle tariffe in arrivo: le procedure per abbonarsi e disdire

In vista della riorganizzazione delle offerte e del conseguente e probabile movimento determinato dall'arrivo di nuovi abbonati e disdette, Telepass si prepara ad assistere a un luglio piuttosto intenso.

Come anticipato qualche giorno fa nell'illustrare il suo il suo "nuovo posizionamento sul mercato consumer" , l'azienda, specie a causa della concorrenza di Mooney e UnipolMove, ha in programma un adeguamento delle tariffe a partire dal lunedì 1 luglio. La novità prevede una semplificazione dei pacchetti a disposizione dei clienti a cui corrisponderà un aumento dei canoni: il "Base" (ex "Family"), solo per fare un esempio, costerà 3,90 euro al mese, con un incremento del 113% rispetto agli attuali 1,83 euro.

Telepass ha spiegato che la sua decisione deriva dalle mutate condizioni tecnologiche e di mercato e dalla "consapevolezza di disporre di un’esperienza, di un’offerta e di una capacità di innovazione uniche" . Un modo, quindi di far fruttare al meglio tutta l'esperienza acquisita e gli investimenti fatti negli anni. Come spesso accade in situazioni del genere, quando cioè si verificano delle profonde riorganizzazioni, è facile pensare che il mese di luglio sarà contraddistinto da un grande movimento in entrata e in uscita degli utenti. In previsione di ciò, ecco qualche suggerimento su come abbonarsi rapidamente ai servizi e su come dare disdetta.

L'abbonamento

Per abbonarsi a Telepass è sufficiente agire direttamente in rete, seguendo le procedure indicate sul portale telepass.com, o anche recarsi fisicamente presso una delle sedi. I residenti di Milano e Torino possono sfruttare direttamente il "Telepass Store", mentre per tutti gli altri esistono numerosi centri servizi distribuiti nelle stazioni di rifornimento Eni Live Station, per l'appunto i "Telepass Point Eni Station".

Una terza modalità di abbonamento è quella di recarsi presso gli uffici postali e le banche convenzionate. Per ottenere informazioni più dettagliate sui punti vendita e sulla loro esatta localizzazione si può accedere alla specifica pagina dedicata ad hoc sul sito di Telepass.

La disdetta

Anche per chiudere definitivamente il proprio contratto è possibile operare in modi differenti. Dato che l'aggiornamento delle tariffe in arrivo il prossimo 1° luglio rientra nelle "modifiche unilaterali del contratto", stante quanto definito dal Codice del consumo, il cliente ha il diritto di recedere dall'accordo che lo lega all'azienda senza alcun obbligo di pagare penali o affrontare costi aggiuntivi.

Il modo più veloce per dare disdetta è quello di restituire il dispositivo presso un Telepass Store, un centro servizi Telepass o un Telepass Point. Chi non dispone di un punto fisico nelle vicinanze può inoltrare comunicazione di disdetta ai servizi attraverso uno di questi metodi: