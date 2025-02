Nel paniere Istat entrano pure i "topper di Barbieri". Ma non ci sono più i tamponi Covid

Ascolta ora 00:00 00:00

Dentro coni gelato e pantaloncini corti da donna. Fuori rimangono i test e tamponi per il Covid-19. Nel 2025 più peso a casa, energia e trasporti. In diminuzione spettacoli e cultura. L’Istat ha aggiornato l’elenco dei prodotti usato come riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo. Le novità sono molte: tra le new entry di quest’anno si trovano anche la lampada da soffitto, il topper per il materasso, di cui fa spesso riferimento chef Bruno Barbieri nel programma Quattro Hotel. Ma non solo. Tra le novità anche la camera d'aria per la bicicletta e le spazzole tergicristalli.

Le novità del paniere 2025

L’elenco dei prodotti che compongono il paniere di riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo viene aggiornato ogni anno dall’Istat che, contestualmente, aggiorna anche le tecniche d'indagine e i pesi con i quali i diversi prodotti contribuiscono alla misura dell'inflazione. Nel paniere del 2025 - utilizzato sia per il calcolo dell'indice Nic (per l'intera collettività nazionale) sia per quello Foi (per le famiglie di operai e impiegati) - figurano 1.923 prodotti elementari, otto in più dunque rispetto ai 1.915 del 2024. Nel paniere 2025, tra i prodotti che entrano per migliorarne la rappresentatività ci sono lo speck, il pantalone corto donna, la lampada da soffitto, il topper per materasso, la camera d'aria per bicicletta, le spazzole tergicristalli, il cono gelato. Il paniere utilizzato per il calcolo dell'indice Ipca (armonizzato a livello europeo) comprende 1.944 prodotti elementari (erano 1.936 nel 2024), raggruppati in 1.065 prodotti e 428 aggregati.

Le statistiche

Per quanto riguarda i pesi delle diverse categorie di spesa, si registrano variazioni significative. L'aumento più elevato in termini assoluti riguarda l’abitazione con le spese di acqua, elettricità e combustibili (+0,6335 punti percentuali) seguito dai Trasporti (+0,5505) e dai Servizi ricettivi e ristorazione (+0,2383). Al contrario, il comparto "Ricreazione, spettacoli e cultura" registra la diminuzione più consistente (-0,6785). In generale, le divisioni di spesa che nel 2025 mostrano un peso relativo superiore al 10% sono nell'ordine: prodotti alimentari e bevande analcoliche, Trasporti, Servizi ricettivi e di ristorazione e Abitazione, acqua, elettricità e combustibili.

I prodotti per animali domestici

Una della novità più importanti di quest’anno, inoltre, riguarda il settore degli animali domestici.

I prezzi di alcuni prodotti per animali domestici, finora rilevati esclusivamente con gli scanner data, vengono ora rilevati anche dagli Uffici comunali di statistica con tecniche tradizionali, al fine di includere nella rilevazione anche i prezzi praticati dai negozi specializzati per animali.