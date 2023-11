Tredicesime a dicembre: ecco quando arrivano i pagamenti

Manca ormai poco all'ultimo mese dell'anno che per milioni di lavoratori e pensionati si traduce nell'arrivo della tredicesima mensilità. Non per tutti, però, le tempistiche saranno uguali e dipenderanno, specialmente per i dipendenti (differenze tra pubblico e privato), dalla tipologia di manzione svolta e cosa prevede il contratto lavorativo. Ecco un riepiologo sulle tredicesime e quando verranno erogate.

Le tempistiche per i pagamenti

Coloro i quali riceveranno l'accredito immediato saranno i pensionati che, indipendentemente da assegni bancari o tramite le Poste italiane, la riceveranno contestualmente all'assegno pensionistico di dicembre, ossia a iniziare dal primo giorno del nuovo mese. Lo stesso discorso è valido per tutti quanti hanno un assegno sociale e di invalidità civile: l'erogazione arriverà il primo giorno utile per la banca, quest'anno sarà venerdì 1° dicembre.

Per quanto riguarda alcune tipologie di dipendenti pubblici, come gli insegnanti, le tredicesime arriveranno tra il 14 e 16 dicembre per tutti i docenti (materne e primarie) e per i supplenti. I lavoratori del Tesoro, invece, dovrebbero ricevere l'assegno tra il 14 e il 15 dicembre. Il discorso è diverso, invece, per i dipendenti del settore privato perché il calendario viene stilato in base alla contrattazione collettiva: non essendoci una data certa, i lavoratori del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (Ccnl) del Commercio, riceveranno le loro tredicesime entro il 24 dicembre ma il datore di lavoro potrebbe anticipare i tempi.

Come spiegano gli esperti, quindi, le tredicesime per i dipendenti pubblici saranno erogate assieme al cedolino NoiPa del mese di dicembre. " Il dipendente pubblico potrà quindi visionare la somma della propria tredicesima sin dai primi giorni di dicembre direttamente nella sua area personale ". Gli importi, logicamente, saranno variabili e dipenderanno dalla tipologia contrattuale del lavoratore, da qual è lo stipendio mensile e dai mesi effettivi di lavoro durante tutto l'anno.

Chi non riceverà la tredicesima