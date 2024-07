Tutti i bonus e le agevolazioni per gli anziani: la guida

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si tratta di fare una gara intergenerazionale tra giovani e meno giovani. Ma spesso si finisce per creare distanze più grandi di quelle che già caratterizzano questi due universi. Soprattutto in Italia, dove il peso sociale dei “meno giovani” è destinato a crescere, con l’aumento dell’età media delle persone e con gli effetti dell’inverno demografico che ha bloccato un fisiologico ricambio generazionale.

Domenica 28 luglio si celebra la quarta Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, istituita da Papa Francesco la quarta domenica del mese di luglio e avrà come tema “Nella vecchiaia non abbandonarmi”. Una sollecitazione del Papa a prestare attenzione alla generazione dei “meno giovani”. Ma quali forme di aiuto sono previste per gli anziani?

Ci sono progetti - il bonus anziani prestazione universale, atteso per l’anno prossimo, così come il bonus badante, come il rifinanziamento del “bonus baby sitter” per i nonni - e ci sono prestazioni già attive rivolte agli ultrasessantenni

(o giù di lì). Vediamo alcuni di questi “bonus”.

Bonus trasporto . Attualmente i Comuni prevedono riduzioni del prezzo dei mezzi pubblici, prevalentemente per gli over 60 o 65, un vero e proprio bonus trasporti è erogato solo ai percettori della social card “dedicata a te” rivolta alle famiglie con Isee inferiore a 15 mila euro. L’Idea del decreto anziani invece, è quello di individuare livelli adeguati di servizio di trasporto pubblico per garantire la mobilità delle persone anziane in contesti urbani ed extraurbani.

. Attualmente i Comuni prevedono riduzioni del prezzo dei mezzi pubblici, prevalentemente per gli over 60 o 65, un vero e proprio bonus trasporti è erogato solo ai percettori della social card “dedicata a te” rivolta alle famiglie con Isee inferiore a 15 mila euro. L’Idea del decreto anziani invece, è quello di individuare livelli adeguati di servizio di trasporto pubblico per garantire la mobilità delle persone anziane in contesti urbani ed extraurbani. Bonus sport . A livello comunale o regionale esistono iniziative che sostengono l’attività sportiva per gli anziani, ma l’offerta è molto eterogenea. Per questo, a livello nazionale il Governo vuole promuovere nel triennio 2024-2026 progetti finalizzati a sviluppare la cultura del movimento nella terza età che vadano da gruppi di cammino lungo percorsi urbani ed extraurbani sicuri a programmi di attività sportiva organizzata. In questo caso il Governo ha stabilito un fondo che copre i tre anni e che ammonta a 500 mila euro complessivi.

. A livello comunale o regionale esistono iniziative che sostengono l’attività sportiva per gli anziani, ma l’offerta è molto eterogenea. Per questo, a livello nazionale il Governo vuole promuovere nel triennio 2024-2026 progetti finalizzati a sviluppare la cultura del movimento nella terza età che vadano da gruppi di cammino lungo percorsi urbani ed extraurbani sicuri a programmi di attività sportiva organizzata. In questo caso il Governo ha stabilito un fondo che copre i tre anni e che ammonta a 500 mila euro complessivi. Bonus veterinario . Per gli anziani che abbiano un Isee inferiore a 16.215 euro e che vivano da soli arrivano agevolazioni per le spese veterinarie per incentivare l’adozione di cani e gatti ospitati in canili e rifugi. Saranno la Regioni a stabilire le modalità e l’agevolazione è prevista per il triennio 2024-2026. Inoltre, all’interno delle strutture residenziali sarà possibile attivare piani di pet-therapy, in base alla situazione clinica di ogni paziente.

. Per gli anziani che abbiano un Isee inferiore a 16.215 euro e che vivano da soli arrivano agevolazioni per le spese veterinarie per incentivare l’adozione di cani e gatti ospitati in canili e rifugi. Saranno la Regioni a stabilire le modalità e l’agevolazione è prevista per il triennio 2024-2026. Inoltre, all’interno delle strutture residenziali sarà possibile attivare piani di pet-therapy, in base alla situazione clinica di ogni paziente. Bonus computer. Per ridurre il divario digitale generazionale le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione e di formazione possono costruire percorsi formativi per le persone anziane sull'utilizzo di strumenti digitali. Questo tipo di iniziativa è volta a consentire più facilmente l’accesso a tutti i servizi della pubblica amministrazione e a utilizzare in autonomia i principali strumenti tecnologici di base.

In attesa che le iniziative governative previste dal Decreto Anziani vedano la luce, rimangono in essere alcune agevolazioni a sostegno del reddito di chi non è più giovane.