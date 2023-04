Uova e colombe, lievitano i prezzi sulla Pasqua

Il caro-prezzi non poteva mancare anche sui simboli per eccellenza della Pasqua che vengono consumati da milioni di italiani: l'uovo e le colombe. La denuncia arriva dalle associazioni di categoria che mettono nero su bianco la stangata sul carrello della spesa con aumenti addirittura maggiori del 70% rispetto all'anno scorso.

Quanto si spende adesso

A essere lievitata è soprattutto la cifra da spendere per le colombe con una media del +31,8% rispetto alla Pasqua 2022 " ma con punte del +73,6% in alcuni supermercati per quella classica. Per le colombe farcite (limone, cioccolato, pistacchio, ecc.) gli aumenti variano da un minimo del 20,7% a un massimo del 60,8%", ha comunicato il Codacons. Non va meglio nemmeno per l'uovo di Pasqua i cui prodotti aumentano mediamente del +15,4% rispetto lo scorso anno con punte del +44% su alcune linee dedicate ai più piccoli e alle sorprese dei personaggi dei cartoni animati. Un uovo da 150 grammi che fa parte di questa categoria passa da 8,99 e 9,99 euro (+11,1%) mentre quelle da 365 grammi sono passate da 10,49 euro del 2022 a 14,90 euro di adesso (+42%).

Stangata da 100 milioni

Questi rincari " rischiano di determinare una stangata per i consumatori che sfiora i 100 milioni di euro", ha denunciato il Codacons. Dal momento che per 7 famiglie su 10 i due prodotti fanno parte delle tradizione e diventano irrinunciabili, la produzione industriale in Italia supera 31mila tonnellate soltanto per le uova con ricavi di 275 miolioni di euro mentre le colombre fatturano circa 160 milioni. " A parità di consumi, quindi, i rincari delle uova di Pasqua determinerebbero nel 2023 una maggiore spesa per le famiglie da +42,3 milioni di euro rispetto allo scorso anno, +51 milioni di euro circa la spesa per le colombe, per un totale di +93,3 milioni di euro", afferma l'associazione.

Il perché dei rincari

Nonostante l'inflazione tenda a diminuire, viviamo ancora l'onda lunga del caro-energia dello scorso anno che ha fatto lievitare i prezzi delle materie prime: secondo gli ultimi dati Istat relativi al mese di marzo, lo zucchero fa segnare un +54,9% annuo, il burro costa il 25,8% in più, le uova +22.4%, la farina +17,8% per arrivare al cacao, +12,8%. Sono tutti elementi che, ovviamente, vengono impiegati per la realizzazione dei prodotti pasquali. Per tutti questi motivi, sono molti i cittadini che preferiscono acquistare ai discount dove si reca il 72% degli abitanti di Roma mentre l'83% sceglie di acquistare i prodotti che si trovani in promozione.

Oltre ai dolci, aumenti anche sui prezzi degli agnelli da carne che registrano un +5% rispetto allo scorso anno secondo un'analisi realizzata da Bmti "Borsa Merci Telematica Italiana) con aumenti simili anche sulla la carne di coniglio.