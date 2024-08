Vacanze: le App che migliorano i nostri viaggi

Momento atteso e sognato per buona parte dell’anno, le vacanze possono anche portare con sé un po' di stress organizzativo. Esistono però numerose applicazioni che possono semplificare la gestione del viaggio, rendendo l'esperienza più fluida e piacevole, venendoci in contro nella gestione dell'itinerario, per superare le barriere linguistiche, mantenere la salute sotto controllo e garantire la sicurezza. Ecco alcune fra le più utili.

Gestione dell'Itinerario e organizzazione

Presupponendo che voli e alloggio siano stati già “sistemati” (le app destinate a questo sono ultranote), concentriamoci sulla gestione pratica di altri aspetti, a cominciare dall’itinerario.

Una delle applicazioni più apprezzate per organizzare il percorso di viaggio è TripIt. Una volta inoltrate le e-mail di conferma delle prenotazioni, TripIt crea un itinerario dettagliato che può essere consultato in qualsiasi momento. La versione Pro offre funzionalità aggiuntive come avvisi di volo in tempo reale e notifiche sui rimborsi, rendendo il viaggio ancora più semplice.

Utile anche Google Trips, che raccoglie automaticamente le informazioni dalle e-mail di conferma e propone itinerari giornalieri, attività consigliate, ristoranti e molto altro. Nonostante Google abbia interrotto il supporto per l'app autonoma, molte delle sue funzionalità sono integrate in Google Travel.

Citymapper è perfetta per muoversi nelle grandi città, offrendo indicazioni precise sui trasporti pubblici, taxi, bici e percorsi a piedi. È in grado di fornire informazioni dettagliate sui trasporti pubblici, con orari in tempo reale e avvisi sui ritardi.

Particolarmente indicata, invece, per chi ama i viaggi in auto, è Roadtrippers, che consente di pianificare itinerari includendo attrazioni, ristoranti e hotel lungo il percorso, rendendo ogni viaggio un'esperienza coinvolgente.

PackPoint aiuta a preparare la valigia in base alla durata del viaggio, al tempo e alle attività pianificate. Fra le peculiarità di questa app, le liste di imballaggio personalizzabili e la possibilità di integrazione con altre app di viaggio.

Lingua

Affrontare una lingua straniera può essere una delle sfide più grandi durante un viaggio, ma supporti come Google Translate possono essere di grande aiuto. Con traduzioni in tempo reale in oltre 100 lingue, la possibilità di tradurre testi offline e di utilizzare la fotocamera per tradurre cartelli e menù, può davvero “salvarci la vita” in determinate situazioni.

Per chi volesse imparare le basi di una lingua prima di partire, Duolingo rappresenta un'ottima scelta. Offre lezioni ramificate (cioè rese in forma di videgame, o quasi) in molte lingue, permettendo di apprendere l’idioma scelto in modo divertente e meno impegnativo.

Altra app in grado di fornire traduzioni vocali e testuali in numerose lingue è iTranslate. Particolarmente utile, quando non si ha accesso a internet, la funzione offline.

Salute

Mantenere la salute sotto controllo durante il viaggio è fondamentale. WebMD, ad esempio, offre informazioni mediche complete (sintomi, trattamenti e farmaci) e include una funzione per trovare farmacie e medici nelle vicinanze, il che può essere di grande aiuto in caso di necessità.

Sapere come reagire prontamente a piccoli incidenti può fare una grande differenza. In questo senso, First Aid by American Red Cross è un'app essenziale, poiché fornisce informazioni dettagliate su come gestire situazioni di primo soccorso comuni, anche senza connessione internet.

MyTherapy è particolarmente utile a chi ha bisogno di gestire l'assunzione di farmaci. Questa app ricorda quando prendere i farmaci e tiene traccia delle assunzioni, assicurando che il proprio piano di trattamento venga seguito anche in vacanza.

Sicurezza

La sicurezza è una priorità quando si viaggia. Smart Traveler, l'app ufficiale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, fornisce informazioni sui viaggi all'estero, inclusi gli avvisi di viaggio, le informazioni sui visti e i consigli di sicurezza. Avere accesso a queste informazioni può aiutare a prepararsi meglio e ad agire tempestivamente in caso di necessità.

Sitata avvisa in tempo reale su potenziali rischi per la sicurezza come proteste, disastri naturali o altre minacce. Comprende anche informazioni sui requisiti di vaccinazione e assistenza medica, permettendo di viaggiare con maggiore consapevolezza.

Avere una rete di sicurezza a portata di mano in situazioni critiche può fare la differenza. bSafe, è una app di sicurezza personale che consente di condividere la propria posizione con contatti di fiducia, attivare allarmi e registrare video in situazioni di emergenza.

TravelSafe fornisce informazioni di contatto per le ambasciate e numeri di emergenza locali per ogni paese. Fra i suoi punti di forza, l’accesso rapido alle informazioni di sicurezza, utile per qualsiasi emergenza durante il viaggio.

Ulteriore valido aiuto per chi si diriga all’estero, è ViaggiareSicuri, l’app gestita dall’Unità di crisi del Ministero degli Esteri, che fornisce all’utente informazioni e approfondimenti di carattere generale, oltre a notizie che riguardano, in particolare, la destinazione estera prescelta: requisiti per l’ingresso, sicurezza, mobilità, situazione sanitaria, oltre ad "Avvisi in Evidenza"su situazioni di carattere urgente e temporaneo.

Ci si può anche iscrivere e registrare il proprio viaggio su Dovesiamonelmondo.it, portale gestito anch’esso dall’Unità di Crisi della Farnesina, fa sì che i dati del viaggio siano condivisi solo ed esclusivamente con l’Unità che, in caso di crisi all’estero, potrà rintracciarci e intervenire più rapidamente, in base alle circostanze.

Per i momenti “critici”

Inutile negarlo: quando si è in viaggio, sapere di poter “contare” su una toilette vicina (meglio ancora se decente), è importante. Ebbene, esiste un’app anche per questo. Si tratta di Where is the toilet, pensata appositamente da un Youtuber italiano, per chi ha bisogno di un bagno quando si è in giro.

Basata su una mappa interattiva, l'applicazione consente di geolocalizzare i servizi pubblici e privati delle vicinanze, compresi quelli per disabili, con tanto di recensioni e foto.

A fare da “controcanto” all’app Made in Italy, c’è Where is the Public Toilet, che offre un panorama ancora più ampio geograficamente, segnalando inoltre, ad esempio, se i bagni sono a pagamento o meno.