Vacanze in auto? Ecco tutti i trucchi per risparmiare

Più del 70% degli italiani sceglie l'auto come mezzo di trasporto per le proprie vacanze. Chi lo fa, però, deve comunque fare i conti con il caro carburante. Per risparmiare ed evitare di svuotare il portafoglio mentre si viaggia su quattro ruote è bene adottare alcune strategie, tra cui scegliere dove fare rifornimento in base al distributore più conveniente. Ecco tutti i trucchi per risparmiare al volante durante la pausa estiva.

App e prezzi

Con l’inizio delle vacanze estive e il carico di spese che ne deriva, il costo del "pieno" per chi viaggia in auto può avere un impatto significativo sul budget.

Google Maps : mostra i prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio sulla mappa, permettendo di scegliere il distributore più economico;

Prezzi benzina : disponibile per iOS e Android, consente di trovare il distributore più conveniente e visualizzare prezzi aggiornati di benzina, diesel e GPL. Gli utenti possono anche segnalare i prezzi, migliorando l’affidabilità dell’app;

Waze : fornisce indicazioni stradali e monitoraggio dei prezzi del carburante grazie ai contributi della community di utenti. Disponibile su Android Auto e Apple CarPlay;

iCarburante: app per iOS che mostra i prezzi dei carburanti nei distributori vicini. La versione a pagamento offre funzionalità aggiuntive come la possibilità di salvare i distributori preferiti e accedere alle informazioni tramite Google Maps.

Osservaprezzi carburanti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy offre il sito web Osservaprezzi Carburanti, una risorsa utile per consultare i prezzi di benzina, gasolio, GPL e metano. I dati sui prezzi sono forniti direttamente dai gestori delle stazioni di servizio. Il sito offre diverse funzionalità pratiche: ricerca impianti : permette di visualizzare una mappa con i prezzi dei carburanti in un’area circostante l’indirizzo specificato, ordinati per tipo di carburante e modalità di servizio (self service o servito).

percorso : mostra i prezzi e i distributori lungo l’itinerario dal punto di partenza alla destinazione finale, utile per pianificare i viaggi;

tratta autostradale: consente di confrontare i prezzi nelle aree di sosta lungo le autostrade, facilitando la scelta del rifornimento durante i viaggi lunghi;

Differenze di prezzo nelle varie regioni

I prezzi del carburante variano significativamente tra le diverse regioni. Attualmente, le Marche offrono tariffe più convenienti, con un prezzo medio giornaliero della benzina di 1,825 euro al litro e del gasolio di 1,713 euro, secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese del 26 luglio, riportate da Il Sole 24 Ore. Per la benzina, le regioni con i prezzi più bassi includono: Veneto : 1,834 euro al litro

: 1,834 euro al litro Lombardia : 1,837 euro

: 1,837 euro Piemonte : 1,838 euro

: 1,838 euro Umbria : 1,847 euro

: 1,847 euro Lazio : 1,848 euro

: 1,848 euro Emilia-Romagna: 1,851 euro D'altro canto, il Trentino Alto-Adige ha i prezzi più elevati, con una media di 1,888 euro al litro per la benzina. In particolare, nella provincia di Bolzano, il prezzo arriva a 1,903 euro al litro, mentre a Trento è di 1,877 euro. Altri luoghi con prezzi elevati includono: Basilicata : 1,884 euro

: 1,884 euro Sicilia : 1,883 euro

: 1,883 euro Sardegna e Valle d’Aosta: 1,879 euro ciascuna. Inoltre, per chi viaggia all'estero, il Paese Ue maggiormente conveniente è la Lituania che offre la benzina a 1,491 euro al litro, secondo i dati della Commissione europea risalenti al 22 luglio. Altri consigli Ci sono altri consigli preziosi da poter mettere in pratica come scegliere la modalità self quando si fa rifornimento ed effettuare frequentemente la manutenzione periodica del veicolo che, se non fatta bene, può comportare un incremento dei consumi fino al 20%. Inoltre è molto importante anche la velocità a cui si viaggia. Se il tragitto prevede l'autostrada è bene tenere un andamento a 110 km/h al posto del limite massimo di 130 km/h, questo consentirà di risparmiare circa il 20% in termini di consumi. ​

È quindi essenziale fare scelte oculate sudi benzina, gasolio, Gpl o metano.