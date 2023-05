WhatsApp, stop alle registrazioni non autorizzate

La tecnologia è uno strumento particolarmente utile, a volte, se non si presta attenzione ci si può imbattere in alcune problematiche, come il caso del bug che avrebbe attivato la registrazione notturna su Whatsapp. È possibile disattivare il microfono del proprio cellulare flaggando “Non consentire” oppure autorizzarlo manualmente con l’impostazione “Chiedi ogni volta”. Tutti gli accorgimenti per salvaguardare la propria privacy su Whatsapp.

Verificare l’utilizzo del microfono

È possibile verificare se una delle applicazioni installate sul proprio smartphone stia utilizzando il microfono. Come farlo? Se in alto a destra dei dispositivi Android comprare un’icona di colore verde molto acceso con un microfono disegnato all’interno significa che è attivo. Per quanto riguarda i dispositivi iOS, sempre nella medesima posizione, appare un pallino arancione in segno che il microfono è attivo. Su Android è anche possibile controllare se le app hanno utilizzato il microfono in precedenza. Per farlo è necessario recarsi nella sezione "Dashboard della Privacy", disponibile sulla maggior parte dei modelli, per trovarla basta andare in "Impostazioni", "Privacy" e cliccare su “Autorizzazioni”. All’interno si può selezionare la voce “microfono” che mostrerà un riepilogo delle applicazioni che hanno utilizzato il microfono nelle ultime ventiquattro ore e la durata di utilizzo. Questa impostazione non è disponibile su iPhone.

Le app che utilizzano il microfono su Android

Per visualizzare le app che utilizzano il microfono è necessario recarsi all’interno della sezione “autorizzazioni” di Android, scegli la voce “Gestione autorizzazioni” e vedrai quali tipologie di permessi possono essere garantiti. A questo punto seleziona la voce “microfono” e uscirà un elenco di app autorizzate ad usarlo e a registrare l’audio. Seleziona le app alle quali vuoi impedire la possibilità di accedere e toccala per modificare le autorizzazioni del microfono.

Le app che utilizzano il microfono su iOS

Per quanto riguarda iOS, la procedura per disattivare il microfono di Whatsapp è molto semplice. È necessario recarsi nella sezione “Impostazioni” poi in quella “Privacy e sicurezza" e selezionare "Microfono", verrà visualizzato l’elenco di app che hanno richiesto l’accesso. È poi possibile trovare le app alle quali bloccare il microfono cliccando sul tasto verde affianco al nome delle applicazioni. A questo punto Whatsapp non potrà più utilizzare il microfono finché non tornerai a cambiare questa scelta.