Classica e contemporanea, festival sul Lago Maggiore

Casa Usellini è una dimora privata del tardo Settecento che si trova ad Arona, dalla storia avventurosa come quella della famiglia che la abita, e che d'estate schiude le sue porte per ospitare concerti. È qui che questa sera alle 21 si inaugura il Festival Lago Maggiore Musica, organizzato da Gioventù Musicale d'Italia, che porta in scena i migliori talenti giovani, ma già apprezzati e premiati. Tocca al violino di Mariam Abouzahra e al pianoforte di Nora Emody aprire la rassegna a Casa Usellini. Sui loro leggii le musiche di Beethoven, Paganini e Schumann.

Il Festival, punto di riferimento per gli appassionati, si svolge su entrambe le sponde del lago Maggiore, così domenica 27 luglio a Sesto Calende si esibirà il Quartetto Rilke, nato nel 2022 ma che ha già ricevuto vari riconoscimenti: per l'apertura lombarda musiche di Haydn, Puccini e Verdi. Il 30 luglio torniamo a Lesa, dove Andrzej Grygier, chitarrista di talento, si cimenterà con Maw, Coste e Tansman. A seguire, il 2 agosto, a Laveno Mombello, il giovane e già affermato pianista Gabriele Strata, che si esibirà in un recital dedicato a Chopin.

Da oggi, 25 luglio, fino al 23 agosto sono in programma ventidue concerti in luoghi molto suggestivi del lago Maggiore: oltre a Casa Usellini, il MiDeC, il Museo internazionale del design ceramico (sarà possibile anche una visita) e l'eremo di Santa Caterina del Sasso. I classici della musica da camera si alternano a musica del Novecento e sperimentazioni contemporanee. Note, panorama, luoghi come chiostri, palazzi storici, abbazie ed eremi si fondono per rendere l'insieme ancora più suggestivo. Sono previste anche iniziative collaterali: la passeggiata nel bosco con concerto de I Corni delle Dolomiti a Calogna, e l'aperitivo con prodotti a chilometro zero a Laveno. "Diffondere la musica tra i giovani grazie ai giovani: è questo uno degli obiettivi principali della Fondazione Gioventù Musicale d'Italia" spiegano gli organizzatori.

Ma veniamo a un panorama più dettagliato dei concerti in calendario anche nelle prossime settimane. La sponda piemontese venerdì primo agosto vede nuovamente la musica ad Arona, con il quartetto Opus 13. Formatosi nel 2014, è composto dai violinisti norvegesi Sonoko Miriam Welde ed Edvard Erdal, e da due musicisti svedesi, il violista Albin Uusijarvi e il violoncellista Daniel Thorell. Vincitori di numerosi premi in Europa, hanno in programma Edvard Grieg e Mendelssohn. A Lesa martedì 5 agosto il Nemesis Quartet, gruppo da camera polacco di quattro giovani virtuosi del sassofono che si esibiranno su musiche di Bach, Szymarnoswski, Gershwin, Musorgskij e Widman.

Ad Arona venerdì 8 agosto il palcoscenico tocca a un duo molto particolare: la violoncellista Maria Zaitseva e la madre Maria Zaitseva Sr, più volte riconosciuta come miglior pianista accompagnatore. Si potranno ascoltare Marais, Mendelssohn e Enescu.