La classifica cerca il suo destino dando i numeri

Ascolta ora 00:00 00:00

In una classifica tornata a navigare ampiamente sotto le 10mila copie, in attesa magari di qualche giallone estivo che la rilanci, a scalare la vetta, bassina, sono sempre più spesso le novità appena paracadutate in libreria. In questo caso tocca a Numerologia antica. Decidi il tuo destino con il potere dei numeri (Sperling & Kupfer) opera molto pitagorica di Alberto Ferrarini. Il potere dei numeri quanto a copie si esplica in 8mila e cinquecentodue. Consideriamolo d'ora in poi un numero fausto, o quantomeno bastevole a superare uno Zerocalcare che macina un po' meno copie delle settimane precedenti. Quando muori resta a me (Bao Publishing) scivola al secondo posto attestandosi sulle 8mila e centoquarantanove copie. Ma è fisiologico, Zerocalcare sta marciando davvero a buon ritmo, cosa che per il disegnatore ormai è una costante ad ogni uscita in libreria.

Abbiamo poi due novità che irrompono in classifica regalando una doppietta di successo a Newton Compton, casa editrice che ha una lunga tradizione di titoli editorialmente azzeccati. Al terzo posto c'è Stefania S. con Incantevole tentazione. Badlands che ferma l'asticella a 7mila e centosessantotto copie. Al quarto posto Lauren Roberts con Powerless. Potere e inganno che si adagia al quarto posto sulle 6mila e duecentottanove copie.

Riescono a far scivolare verso il basso Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez (Paper First), l'instant book dedicato alla coppia (scoppiata) di influencer da Selvaggia Lucarelli. Questa settimana è al quinto posto a 6mila centoventisei copie. Se scendiamo ancora in questa classifica asfittica impattiamo nei due gialli della stagione.

Nella sesta piazza c'è Pioggia per i Bastardi di Pizzofalcone (Einaudi) di Maurizio de Giovanni che prosegue la sua marcia al ritmo di 4mila novecentotré copie.

Nella settima Joël Dicker e Un animale selvaggio (La nave di Teseo) a 4mila e ottocentoventisei copie. Ma ormai giocano nella categoria dei long seller, avendo già fatto una corsa molto lunga che porta ai più venduti dell'anno.