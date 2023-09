La classifica la comanda un "generale"

Continua il Blitzkrieg di vendite del generale Roberto Vannacci. Nessun libro in Italia in questo momento riesce a tenere il ritmo di Il mondo al contrario. Il pamphlet rimane anche questa settimana saldamente primo con 32mila e duecentosettantacinque copie, secondo Nielsen. Certo le copie sono calate di più del 50% rispetto alla settimana precedente ma restano assolutamente un esercito enorme rispetto a quelle che può schierare qualunque altro autore. Ad esempio al secondo posto resta stabile quello che è il vero longseller dell'anno (per il momento), ovvero Tre ciotole (Mondadori) di Michela Murgia. Questa settimana viene acquistato da 9mila e trecentodue lettori. Al terzo posto troviamo, invece, Accabadora (Einaudi) sempre della Murgia, che è considerato da molti critici il suo miglior libro. In questo caso il romanzo, uscito nel 2009, è tornato a vendere dopo la morte della scrittrice. Siamo a 8mila e ottocentosettantotto copie.

A qualche centinaio di copie di distanza si posiziona invece l'esordio migliore del 2023: La portalettere (Nord) di Francesca Giannone, ennesima dimostrazione che la saga familiare, a taglio storico, negli ultimi anni funziona proprio bene. E l'editore Nord è diventato uno specialista del genere, mandando quasi tutti i titoli in classifica.

Guardando più in basso, alla settima posizione, possiamo valutare come si stia spegnendo l'effetto di spinta del Premio Strega. Come d'aria (Elliot) di Ada d'Adamo - vincitrice postuma - si ferma a 5mila seicentotrentatré copie. Comunque Come d'aria, raro caso di libro a vincere lo Strega senza avere alle spalle una grande potenza editoriale, ha fatto un bel percorso. Vedremo se i residui dell'effetto Strega lo spingeranno sino alle vendite di Natale. Lì potrebbe giocare anche una seconda partita dopo quella estiva.