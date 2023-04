Da Colnago a Santini: il Caffè diventa Eroico

Eroica Caffè Milano contenitore di storia e di storie e in occasione della Milano Design Week, dal 18 al 23 aprile, ospiterà infatti un evento in cui la storia del ciclismo incontrerà il design, dove le storie di due brand come Colnago e Santini prenderanno vita. Gli spazi di Eroica Caffè Milano diventeranno per qualche giorno uno scrigno delle meraviglie per tutti gli appassionati: una selezione di bici Colnago saranno infatti esposte nel locale, illustrando l'evoluzione tecnica e estetica vissuta dagli anni 60 a oggi, dalle vittorie di Saronni a quelle di Pogacar.

Un altro storico brand italiano, Santini, sarà protagonista sulla scena, con una mostra di maglie storiche, dal 18 aprile al 15 maggio. A celebrare la Milano Design Week nello stile Eroica, assieme a Colnago e Santini, anche una serata evento, il 21 aprile dalle ore 21.00, in cui il team di Colnago racconterà aneddoti e segreti su come sono stati progettati alcuni dei capolavori e delle bici più vincenti. Mentre grazie allo staff di Santini sarà possibile personalizzare le t-shirt . Eroica Caffè, in viale Tunisia, è uno spazio dove gusti e sapori, così come oggetti, cimeli e libri invitano a riscoprire una dimensione del tempo a misura d'uomo, pensato non solo per chi cerca il posto per una pausa, per un incontro di lavoro o per un pranzo, ma anche per gli eventi e la cultura.

Il progetto ricostruisce l'atmosfera di una piazza ed è stato realizzato dall'architetto Alessandro Milanese con un approccio progettuale di mood e design che sinispira un po' quello che potrebbe guidare il rimettere in sesto una bici d'epoca. Sono state mantenute le caratteristiche peculiari del locale, quelle che in qualche modo sono testimonianza del passato, come il caratteristico pavimento in stile «terrazzo veneziano», gli impianti a soffitto a vista o il ballatoio. Un altro aspetto peculiare di Eroica Caffè Milano è anche rappresentato sicuramente dal bancone, il cui design è un omaggio sia agli antichi negozi della città