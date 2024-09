La letteratura ricomincia da "Due" (forse)

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono un po' di variazioni in classifica prodotte, per altro, dall'arrivo di un buon numero di novità, come è normale con l'avvio della stagione autunnale. Ad esempio c'è un libro nuovo nuovo che esordisce direttamente in vetta. Si tratta di E voleremo sopra la paura. Noi e Cesare nella mano (De Agostini) di Valentina Mastroianni. La Mastroianni attraverso i social ha iniziato a raccontare la storia dei suoi figli, in particolare parlando di Cesare che ha perso la vista a diciotto mesi a causa di una neurofibromatosi, facendo commuovere centinaia di migliaia di persone. Aveva già editato un libro l'anno scorso su questo tema, La storia di Cesare (sempre De Agostini); questo secondo capitolo è arrivato subito a 15mila e duecentotrentotto lettori. Vedremo se è anche capace di tenuta sul lungo periodo. Scivola così al secondo posto Una conquista fuori menù (Newton Compton) di Felicia Kingsley. Questa storia che mescola mafia, agenti dell'Fbi e ristoranti continua a carburare bene: altre 7mila e duecentoventitré copie. Del resto la Kingsley è una vera e propria corazzata della letteratura rosa. Non sbaglia un colpo. Lo era anche Lucinda Riley (1965 - 2021) e ora il suo libro postumo La ragazza nascosta (Giunti editore) conferma quanto sia amata dalla lettrici. Cala al terzo posto e ferma l'asticella a 7mila e duecentosettantaquattro lettori.

Buon risultato, appena ritornato in libreria, anche per Enrico Brizzi con il suo Due (HarperCollins Italia). Il seguito di uno dei romanzi più amati degli anni Novanta, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, porta in libreria 5mila e quattrocentocinquantuno nostalgici della letteratura. Resta la speranza che aumentino nelle prossime settimane. Non fosse altro perché parliamo della continuazione di uno dei libri più letti di un'epoca.

Altra novità al

sesto posto con La maestra del vetro (Neri Pozza) di Tracy Chevalier. La Chevalier è una delle scrittrici di romanzi storici più amati. Questa volta porta i suoi lettori a Murano. Per ora sono 4mila e seicentotrentasei copie.