Domina tutti la magia antica della Sardegna

Al vertice della classifica delle librerie Mondadori Store anche questa settimana troviamo quello che ormai è un vero e proprio fenomeno editoriale ovvero Istella Mea di Ciriaco Offeddu, pubblicato per i tipi di Giunti. Si tratta di un romanzo dove si mescolano magia e realismo e che porta certi stilemi della narrativa sudamericana in ambito sardo. La trama ridotta al minimo: si parte da Nuoro nei primi anni '60. In una Sardegna popolata da pastori e leggende popolari, la giovane Rechella si innamora di Martino, un ragazzino dalla fantasia fervida, capace di prodigi come quello di alzarsi in volo e spingere lo sguardo fino al mare. Martino è stato abbandonato dai genitori e vive con la nonna, Jaja, donna misteriosa, narratrice di storie favolose, che nella sua cantina nasconde qualcosa di oscuro e potente. Il cupo fascino di Jaja all'inizio ammalia Rechella: solo dopo molto tempo inizierà a intuirne la natura malvagia e a deciderà di fermare questa vampira d'anime. Vedremo se anche nelle prossime settimane continuerà questo strepitoso successo. Resiste stabile, in seconda posizione, Beppe Severgnini con il suo Socrate, Agata e il futuro. L'arte di invecchiare con filosofia (Rizzoli). Severgnini appartiene alla schiatta dei giornalisti divulgatori di grido, il cui principe ormai è Aldo Cazzullo -che però almeno per questa settimana è fuori dalla Top ten. Severgnini, invece va a tutto vapore, ha azzeccato un tema perfetto per un Paese che invecchia e non ne ha tanta voglia. Settimana scorsa immaginavamo una buona permanenza in classifica, questa settimana la prima conferma.

In terza posizione invece si arrampica Maurizio De Giovanni con L'antico amore (Mondadori). Come dice il titolo un libro di amori incrociati che va dall'antichità all'oggi.

Resta invece stazionario Papa Francesco con la sua autobiografia Spera (Mondadori) che vede scivolare sotto di sé la super bestsellerista Valérie Perrin che con Tatà (e/o) si assesta al quarto posto. Quella di Perrin è una corsa lunghissima comunque.