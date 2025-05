Papa Francesco guarda tutti da molto in alto

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa settimana non stupisce affatto che in vetta alla classifica delle librerie Mondadori Store ci sia l'autobiografia di Papa Francesco: Spera (Mondadori). Il libro era andato benissimo alla sua uscita e ora la morte del Pontefice l'ha rilanciato verso la vetta. Questa autobiografia di fede, del resto avrebbe dovuto essere pubblicata, originariamente, solo dopo la morte di Jorge Mario Bergoglio. Poi Francesco ha deciso di anticiparne la pubblicazione proprio per il Giubileo della Speranza. Alla fine purtroppo i due eventi hanno finito per coincidere.

Al secondo posto si è invece arrampicato Guilty. Burn for love (Magazzini Salani) secondo volume di una saga young adult inventata da Rokia. Siamo per l'ennesima volta di fronte al fenomeno di una autrice nata su Wattpad (pescare in questo scrittoio on line è una garanzia per gli editori) che funziona benissimo in libreria. Questi libri carichi di storie che rimbalzano facilmente tra il sesso e il romantico potrebbero essere considerati una versione moderna dei vecchi «Harmony», solo che tendenzialmente hanno un pubblico più giovane.

Siamo invece alla generazione precedente delle scrittrici rosa con Felicia Kingsley, autrice italianissima (è di Carpi), che sfondò nel 2016 con un e-book autoprodotto. Ora è al terzo posto con L'amante perduta di Shakespeare (Newton Compton), del resto ha un pubblico consolidato e quindi le sue permanenze in classifica sono di norma durature. Se parliamo di permanenze durature non possiamo non parlare dello scrittore svizzero Joël Dicker, che è un professionista del gigaseller. La catastrofica visita allo zoo (La nave di Teseo) è al quinto posto e si mantiene in classifica da mesi.

In questo caso bisogna dire che Dicker è riuscito davvero in un colpaccio, perché ha ottenuto un successo enorme uscendo dal recinto del genere che normalmente frequenta: il giallo. Non è da tutti essere capaci di cambiare registro e non deludere i lettori. Anzi!