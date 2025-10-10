Commissario per l'urbanistica: presentato il ddl

Con il Salva Milano impantanato da mesi in Senato, Forza Italia propone un disegno di legge per affidare a un commissario straordinario il compito di sbloccare l'impasse dell'urbanistica.

Il ddl, presentato ieri dal capogruppo dei senatori azzurri Maurizio Gasparri, dal responsabile del dipartimento Casa Roberto Rosso e dal relatore Pierantonio Zanettin, prevede di risolvere la situazione pagando una del 10 per cento del valore dell'immobile. In questo modo i proprietari potrebbero rientrare in possesso delle case edificate dopo il 2018, mentre i costruttori potrebbero far ripartire i lavori. "Chi ha comprato in buona fede e ha subito un vizio avrà il diritto di rivalersi sul costruttore, qualora abbia già pagato", spiega Zanettin. Il senatore azzurro aggiunge: "Oltretutto Milano è stata già commissariata su altre vicende, dalla depurazione delle acque all'emergenza traffico, e quindi si tratta di applicare la stessa fattispecie all'urbanistica". Il ddl permetterebbe di "uscire dal buco nero nel quale è finita Milano, ovvero edilizia congelata, affari bloccati, migliaia di famiglie terrorizzate e quindi conclude Zanettin - una situazione di grave disagio sociale ed economico".

Il senatore Rosso spiega: "Questa è la nostra soluzione per il passato poi per il futuro abbiamo già presentato una pdl per l'etica e la trasparenza in edilizia, insieme alle nuove regole sulla rigenerazione urbana già in discussione in Parlamento". Gasparri, invece, attacca il sindaco Giuseppe Sala che "non fa nulla" a parte polemizzare con Antonio Tajani su questo tema e chiede: "Qual è l'alternativa? Abbattiamo i palazzi?". E, rivolgendosi sempre a Sala, aggiunge: "Hai la soluzione? Hai finito di scappare?". Il capogruppo dei senatori forzisti, poi, volgendo lo sguardo al Parlamento, ricorda: "La sinistra approva alla Camera un Salva Milano che poi arriva in Senato e scappano tutti, è rimasta solo Forza Italia". Gasparri esclude "accordi sotterranei" o "intese occulte" per soccorrere Sala e assicura: "Noi vogliamo soluzioni trasparenti con una proposta di legge e un commissario che intervenga per sbrogliare questa matassa". Soluzioni che "potrebbero conclude Gasparri estendersi ad altre città".

Il deputato Alessandro Cattaneo, anch'egli presente alla conferenza stampa, non ha dubbi: "Forza Italia è il partito del fare e il nostro obiettivo è affrontare concretamente la situazione che si è creata a Milano, aiutando con i fatti le decine di famiglie che oggi si trovano in difficoltà non certo per colpa loro".