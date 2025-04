"Compiuti i dieci anni, con la N° 8 siamo pronti ad aprire una nuova era"

Ascolta ora 00:00 00:00

Alessandra Mariani, direttrice Marketing di DS Automobiles Italia, perché N°8 e non più solo DS8. «Le DS del futuro si chiameranno tutte così per alzare l'asticella e anche un po' per raccontare che davvero sta iniziando una nuova era. Abbiamo compiuto 10 anni nel 2024, ora inizia il secondo ventennio all'insegna della rottura, della novità, da qui un naming nuovo che ricorda il mondo della gioielleria e della profumeria», racconta Mariani svela i punti di forza della vettura appena arrivata in concessionaria.

Che cosa rappresenta DS N°8 per il marchio?

«È la nostra nuova flagship 100% elettrica, la nuova era del design DS, non solo per gli stilemi esterni, ma anche per gli interni che poi vedremo anche sulle DS del futuro».

Qual è l'idea che sta dietro a questa vettura?

«Il brief che è stato dato ai nostri ingegneri e ai nostri progettisti è stato molto semplice: serenità. Una sola parola per creare un'auto che faccia star bene le persone a bordo».

Serenità anche a livello di autonomia?

«Quello è il punto critico dell'auto elettrica, ma nella DS numero 8 scompare perché abbiamo un'autonomia estremamente elevata, fino a 750 km. Solo per fare un esempio: se devi andare da Torino a Bari, fai solo due fermate, la vettura si ricarica fino all'80% in 27 minuti».

Anche gli interni si fanno notare già al primo sguardo.

«Tutto all'insegna del comfort. I sedili, ma non solo, sono stati ripresi dalla Concept Car Aero Sport Lounge. E poi il logo illuminato e queste linee verticali un po' ricordano la calandra dei motori termici di una volta, ci sono tanti riferimenti al passato. E poi il dispositivo che si chiama Neck Warmer con cui esce l'aria calda e i sedili in pelle nappa sono tutte cose che dimostrano cura dei dettagli allo scopo di diventare più premium e soddisfare un pubblico più esigente».

Che altro?

«Ci sono le casse del sistema Focal 3D, un sistema audio migliorato rispetto alle versioni precedenti grazie al quale sembra veramente di essere circondati e avvolti dal suono, poi abbiamo il touch screen di 16 pollici e mi piace sottolineare la differenza rispetto al trend automotive di oggi che vede invece il touch screen in versione verticale tipo iPad. Il nostro resta orizzontale per volontà, per scelta, perché così mantieni gli occhi sempre puntati sulla strada e guardi in alto. Insomma anche per una questione di sicurezza».

Chi è il cliente DS?

«DS è un cliente per lo più uomo, di media età, professionista che arriva dal mondo delle aziende. Questa nuova vettura andrà secondo noi a prendere anche clienti che arrivano da segmenti come le berline per esempio, ma anche clienti che ad oggi hanno un plug-in piuttosto che un termico e che convinti dall'autonomia più estesa possano fare il salto verso una vettura elettrica».

E la gamma del futuro come sarà?

«I prossimi modelli avranno una diversificazione, non solo elettrici, per cui ci saranno diverse scelte di motorizzazione tra cui l'ibrido, il plug-in e l'elettrico».

Qual è la vera sfida per DS?

«Migliorare la notorietà del brand in Italia, entrare molto di più nella shopping list e in questo DS numero 8 ci può aiutare per fare da apripista e per rappresentarci».