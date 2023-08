Computer o accessori, è sempre la stagione della passione gaming

Si potrebbe dire che l'estate è tempo di gaming, ma in realtà il fenomeno dei videogiochi non ha stagioni. Se è vero che si tratta di un fenomeno che muove un fatturato globale di 200 miliardi l'anno, dei quali quasi oltre 2 in Italia dove si contano 4 milioni di giocatori. Pee questo servono computer e accessori sempre più performanti. Anche senza dover spendere una fortuna.

SPARCO Si tratta della linea gaming di Celly, il marchio noto per acessori degli smartphone e per smartwatch a prezzo accessibile. Abbiamo testato tre prodotti della gamma: le SPWHEADPHONEPRO RACE, sono per esempio cuffie wireless comode e colorate, con morbidi padiglioni che si adattano ad ogni misura di testa e comandi intuitivi. Per i giocatori il vantaggio è la distanza di 10 metri dalla base e le luci RGB: leggere e di qualità 89,90 euro. Della stessa linea è il mouse SPWMOUSE CLUTCH, sempre wireless e con luci RGB regolabili. Ha una rotellina di scorrimento molto silenziosa, ed è ergonomico per lunghe ore di attività. E se si scarica il cavo in dotazione permette di usarlo mentre la batteria si riempie. il prezzo è di 39,99 euro. Infine la tastiera SPMEMKEYBOARD STEALTH, che ha un cavo lungo 1,5 metrim tasti a membrana inevitabilmente illuminati con luci RGB e 12 modalità di retroilluminazione. Molto funzionale e personalizzabile, ha diversi tatsi per i controlli e piedini integrati per regolare altezza e inclinazione. Costa 49,99 euro.

LENOVO Annunciati a primavera, sono nei negozi i nuovi Pc gaming Legion. Con diversi tagli e dimensioni, alcuni tutti dotati del chip Lenovo LA AI, il primo di intelligenza artificiale al mondo dedicato su un laptop da gioco. Installato sui nuovi laptop Legion Pro 7 e 7i, Pro 5 e 5i, 7i e 7 e Legion Slim 5i e 5. Tutti da 16 pollici. In ogni dispositivo c'è anche Legion Arena, che consente di avere un'unica posizione nell'intera libreria per trovare rapidamente il titolo che vogliono giocare, e Ultimate Support per avere servizio tecnico a disposizione 24 ore su 24. I prezzi partono dai 1999 euro delle versioni 5 e 5i, fino ai 3199 per i modelli base 7 e 7i.

BACKBONE Distribuito in Italia da Attiva, è conosciuto per la realizzazione di prodotti del gaming in grado di realizzare un intero ecosistema hardware in cui lo smartphone viene colleato ai servizi cloud dedicati. In questo caso il controller BackBone One, in abbinamento all'app all-in-one Backbone, offre un intrattenimento di gioco fluido grazie al quale si possono usufruire dei titoli più in voga. Quelli presenti non soltanto sugli app store ma anche su Xbox Game Pass e Nvidia Geforce Now, in streaming, e a quelli su Xbox Series X|S, Playstation 5 e Steam in remote play. Attualmente su Amazon è disponibile la Playstation Edition di Blackbone One che permette di trasformare in una console tutti i modell di iPhone. Con design ispirato ai telecomandi Dual Sense, ha un prezzo di 119,99 euro.